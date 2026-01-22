Petro confirma: implicado en magnicidio de Miguel Uribe es detenido en Ecuador

El presidente colombiano Gustavo Petro defendió la cooperación en seguridad con Ecuador, en medio de la crisis diplomática por el arancel del 30 % a productos colombianos.

En el marco de la reciente crisis diplomática por la imposición de un arancel del 30 % a productos colombianos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió la cooperación de seguridad con Ecuador. Tras las quejas del gobierno de Daniel Noboa, Petro resaltó que la colaboración ha permitido golpes estratégicos, como la detención en territorio ecuatoriano de un objetivo prioritario vinculado a crímenes de alta relevancia política en Bogotá.

Hemos incautado más de 20O toneladas de cocaína.en la frontera con Ecuador, hemos hecho centenares de combates, y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire. Ya logramos varios centros de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 22, 2026

‘El Mosco’ y la conexión con el caso Miguel Uribe

El mandatario colombiano confirmó que las autoridades ecuatorianas capturaron a Óscar Alcántara, alias ‘El Mosco’, histórico cabecilla criminal señalado por su presunta participación en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Petro subrayó que esta detención evidencia cómo las bandas criminales buscan expandirse y refugiarse en Ecuador para evadir a la justicia colombiana, reafirmando que su país espera la pronta entrega del sospechoso para que responda por el atentado perpetrado en 2025.

Alias " El Mosco" jefe del narcotráfico en el Bronx fue denunciado por mi gobierno en la "Bogotá Humana"



La olla en el barrio del joven asesino del senador Miguel Uribe, estaba ligada a alias " el mosco"



Lamento que la justicia ecuatoriana no lo haya entregado a Colombia.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 3, 2025

Esta captura se suma a un historial de cooperación que, según Petro, ha sido mutuo. "Nosotros ya hemos entregado grandes capos de bandas y mafias capturados en nuestro país y regresados al Ecuador", recordó el mandatario, desvirtuando así la premisa de falta de apoyo que motivó la medida económica de Ecuador. Con este anuncio, el caso de Alcántara se posiciona como el eje central de la gestión judicial entre ambas naciones en medio de la pugna comercial.

Cooperación contra el narcotráfico y el fentanilo

Finalmente, Petro instó a Ecuador a pasar de las medidas restrictivas a una estrategia conjunta de seguridad regional. Su propuesta se centra en frenar el avance de las drogas sintéticas en el continente: "Invito a Ecuador a acordar el gran tratado americano sobre prohibición e incautación de insumos del fentanilo", señaló el presidente, calificando a esta sustancia como una droga de destrucción masiva.

El jefe de Estado colombiano insistió en que ambos gobiernos deben blindar los puertos del Pacífico para detener el flujo de precursores químicos. Con este planteamiento, Petro busca que el foco de la relación bilateral regrese al ámbito de la inteligencia y la salud pública, condicionando el éxito de la lucha contra el narcotráfico a un plan de acción común en todo el Pacífico americano, más allá de las barreras arancelarias impuestas recientemente.

