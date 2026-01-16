Repatriación de alias Quevedo: el perfil del cabecilla de 'Los Choneros AK47'

Alias Quevedo es señalado como cabecilla principal dentro de Los Choneros AK47, una facción delictiva asociada a Los Choneros

La repatriación a Ecuador de Jean Carlos Bravo Marcillo, conocido como alias Quevedo, marca un nuevo capítulo en la disputa regional contra el crimen organizado. El traslado se concretó el 15 de enero de 2026 a través del Puente Internacional de Rumichaca, un día después de su captura en Colombia durante un operativo binacional.

Alias Quevedo fue detenido en Chachagüí, Nariño, en el marco de la Operación Binacional Zeus 2, un despliegue coordinado entre las autoridades de Ecuador y Colombia. La investigación conjunta permitió ubicarlo luego de al menos seis meses de seguimiento, tras determinarse que había ingresado a Colombia en noviembre de 2025 para evadir a la justicia ecuatoriana

Según las autoridades colombianas, el cabecilla operaba desde ese país mientras mantenía actividades delictivas activas en territorio ecuatoriano, coordinando extorsiones, secuestros, asesinatos y otras acciones violentas asociadas a Los Choneros AK47. Alias Quevedo estaba requerido por una circular azul de Interpol, con antecedentes por delitos como concierto para delinquir, hurto y extorsión

Alias Quevedo, presunto integrante de Los Choneros, fue capturado en Colombia durante un operativo binacional. X:JohnReimberg

La repatriación: un operativo de alto resguardo

La Policía Nacional ejecutó un amplio dispositivo de seguridad para recibirlo en la frontera y trasladarlo hasta Babahoyo, Los Ríos. El objetivo primordial fue garantizar el orden público y la custodia de un individuo considerado de alto riesgo criminal.

Las autoridades confirmaron que Quevedo enfrenta al menos cinco procesos judiciales relacionados con tráfico ilícito de drogas, tenencia de armas y robo, además de una sentencia previa por robo agravado en 2022. Recuperó la libertad tras cumplir 20 meses de condena y, según los informes judiciales, retomó su rol dentro de la organización delictiva

¿Quién es alias Quevedo dentro de Los Choneros AK47?

Alias Quevedo es señalado como cabecilla principal dentro de Los Choneros AK47, una facción delictiva asociada a Los Choneros que opera principalmente en la provincia de Los Ríos. Esta célula criminal ha sido vinculada con al menos 21 homicidios, además de una amplia campaña de intimidación contra sectores productivos como la pesca y el comercio

Las autoridades lo describen como un “Objetivo de Interés Penal Relevante”, responsable de dirigir la estructura operativa incluso desde territorio colombiano. El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que, desde Nariño, coordinaba acciones violentas en cuatro provincias ecuatorianas, confirmando su rol como un mando estratégico dentro del crimen organizado transnacional

