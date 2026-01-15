Alias Quevedo es capturado en Colombia en un operativo contra Los Choneros

Capturan a alias Quevedo en Colombia durante operativo que dejó 15 detenidos vinculados a Los Choneros AK-47

Alias Quevedo, presunto integrante de Los Choneros, fue capturado en Colombia durante un operativo binacional.

Una intervención estratégica de la Policía Nacional, ejecutada este jueves 15 de enero de 2026, dejó como resultado la captura de 15 personas presuntamente vinculadas a la estructura criminal Los Choneros AK-47.

El despliegue, denominado Operativo Zeus II, permitió la aprehensión de Jean Carlos Bravo Marcillo, conocido como alias Quevedo, señalado por las autoridades como objetivo de interés penal. Para su localización y captura, la institución policial contó con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia, que lo detuvo en la ciudad de Nariño, en territorio colombiano.

Los otros implicados fueron arrestados de manera simultánea en distintos puntos del país, específicamente en los cantones Babahoyo, Pueblo Viejo y Quevedo, en la provincia de Los Ríos; así como en Salitre, Guayaquil, Bahía de Caráquez y Tulcán, como parte de una operación coordinada a escala nacional.

OPERATIVO ZEUS 2.



21 ALLANAMIENTOS, 15 DETENIDOS Y DESARTICULACIÓN DE “LOS CHONEROS” EN INTERVENCIÓN EN CUATRO PROVINCIAS Y CAPTURA DE ALIAS “QUEVEDO”, OBJETIVO DE INTERÉS PENAL EN NARIÑO, COLOMBIA.



En esta operación intervinieron 200 servidores policiales en 9 ciudades:… pic.twitter.com/GOnaUXfyEy — John Reimberg (@JohnReimberg) January 15, 2026

Rol dentro de la organización criminal

Según información policial, alias Quevedo sería el responsable de planificar y dirigir las operaciones de esta organización delictiva, la cual estaría directamente vinculada con los hechos violentos registrados en la provincia de Los Ríos.

Las investigaciones lo relacionan con delitos como terrorismo, secuestro y extorsión, en el marco de una escalada de violencia que ha afectado a esta zona del país en los últimos meses.

Antecedentes judiciales

De acuerdo con los registros del sistema judicial, alias Quevedo fue sentenciado por robo agravado en 2022, delito por el cual cumplió 20 meses de prisión antes de recuperar su libertad.

Además, consta que registró procesos penales por tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas, en dos ocasiones, lo que reforzó su perfil como objetivo prioritario para las autoridades.

Con esta operación, las autoridades aseguran haber debilitado una estructura clave de Los Choneros AK-47, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes y nexos de la organización.

