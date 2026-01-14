Operativo en frontera de Tulcán deja tres aprehendidos y armas decomisadas

Operativo en la frontera norte de Tulcán: fuerzas del orden decomisan armas y equipos a grupos criminales.

En una operación estratégica ejecutada este miércoles 14 de enero, efectivos de la Brigada de Infantería Andes de las Fuerzas Armadas allanaron una vivienda rural en la comunidad de María Magdalena, a 13.8 km de Tulcán. El inmueble, ubicado estratégicamente cerca de la línea de frontera, era utilizado como centro logístico y de descanso por Grupos Ilegales Armados (GIA) provenientes de Colombia.

Según informes de inteligencia militar, estos grupos irregulares cruzaban a territorio ecuatoriano para establecer refugios temporales desde donde coordinaban actividades delictivas.

Arsenal incautado y hallazgo de restos humanos

Durante la incursión, los uniformados decomisaron un importante arsenal que incluye una subametralladora, dos pistolas 9 mm, un revólver calibre .38 y una escopeta. Además, se hallaron 128 municiones de diversos calibres, una motocicleta, cinco teléfonos móviles y un cráneo humano, hallazgo que ya se encuentra bajo investigación forense.

Como resultado del operativo, tres personas de nacionalidad colombiana y ecuatoriana fueron aprehendidas. Los sospechosos quedaron a órdenes de la Fiscalía, que realizará los procedimientos legales correspondientes.

Nexos con delitos de alto impacto en la zona fronteriza

El comandante de la Brigada Andes, Franco Muñoz, señaló que los detenidos formarían parte de una estructura dedicada a vulnerar el límite político internacional para ejecutar delitos graves en Ecuador. Las investigaciones preliminares vinculan a esta organización con casos de extorsión, secuestros y homicidios selectivos, acciones que han desestabilizado la seguridad y el orden interno en el cordón fronterizo.

Ofensiva contra la minería ilegal se intensifica en 2026

Junto a las acciones contra los GIA, las Fuerzas Armadas ejecutan operativos de control frente a la minería ilegal. Según los registros oficiales, en el transcurso de 2026 se han realizado 120 intervenciones, cifra que se suma a los 386 operativos registrados durante 2025. En este contexto, el pasado lunes 12 de enero, en el sector de El Pablo (parroquia El Chical), se reportó la destrucción de 48 bocaminas y el decomiso de maquinaria empleada en esta actividad.

Las autoridades militares identifican a El Chical como una de las zonas más conflictivas del país. Además, informaron que existen ocho parroquias focalizadas a escala nacional, incluyendo Buenos Aires y Urcuquí en Imbabura, donde las organizaciones delictivas promueven economías criminales que el Estado busca erradicar mediante patrullajes intensificados.

#Carchi | Las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron operaciones militares contra la minería ilegal en los sectores de Tallambí y El Pablo, parroquia Chical, cantón Tulcán, como parte de las acciones permanentes destinadas a proteger los recursos naturales del país.



Durante la… pic.twitter.com/5M3as40pb0 — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) January 13, 2026

