Sujetos armados irrumpen en escuela de Bastión Popular y dejan panfleto amenazante

Un violento episodio sacudió a una unidad educativa de Bastión Popular, en el norte de Guayaquil, la tarde de este martes 13 de enero. Tres sujetos armados ingresaron a una institución local, desatando el caos y el temor entre estudiantes, docentes y padres de familia que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, el incidente se registró aproximadamente a las 15:35. Los atacantes llegaron a la parte posterior del establecimiento a bordo de una tricimoto; posteriormente, los tres individuos, con los rostros cubiertos, irrumpieron en las instalaciones con un objetivo claro: localizar a la rectora del plantel.

La autoridad de la institución relató a los uniformados que los sujetos no lograron dar con su paradero. Sin embargo, antes de abandonar el sitio, los antisociales dejaron un panfleto intimidatorio que incluía un número telefónico de contacto y la firma de un grupo delictivo autodenominado "La Mafia".

Disparos al aire y zozobra tras la incursión

Tras fallar en su intento de localizar a la directiva, los sospechosos huyeron con rumbo desconocido, no sin antes realizar varios disparos al aire en las afueras del centro educativo, lo que incrementó el estado de pánico en el sector. Afortunadamente, la Policía confirmó que no se registraron personas heridas ni daños materiales dentro de la infraestructura.

Despliegue policial y suspensión de actividades

Luego de la alerta emitida por el sistema ECU-911, unidades especializadas de la Policía Nacional arribaron a la escena para recolectar indicios y analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad. En paralelo, se ejecutaron operativos de control y patrullajes en los alrededores para intentar dar con el paradero de los responsables.

Debido a la gravedad del suceso y como medida de protección para la integridad de los menores y el personal, las autoridades educativas dispusieron la suspensión de clases presenciales hasta nuevo aviso. El caso se mantiene bajo investigación para determinar los motivos detrás de este acto de extorsión y amedrentamiento.

