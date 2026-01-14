Hallazgo de seis cuerpos en Santa Elena; podrían ser los desaparecidos de Pedro Carbo

La Policía investiga si los cuerpos encontrados en Santa Elena corresponden a los seis jóvenes de Pedro Carbo

Imagen referencial: La policía investiga si los cuerpos hallados en Santa Elena corresponden a los seis desaparecidos.

La comunidad del recinto Fátima, en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas, permanece a la expectativa por la desaparición de seis jóvenes de la localidad desde el sábado 3 de enero de 2026, tras salir rumbo a la provincia de Santa Elena para realizar actividades de pesca. Desde entonces, sus familiares no han tenido noticias de ellos y claman por respuestas.

Los desaparecidos tienen edades entre 17 y 25 años. Dos son hermanos, mientras que los demás son primos y amigos cercanos que compartían la vida comunitaria en Pedro Carbo. La última comunicación con sus familias se registró al mediodía del sábado, cuando emprendieron el viaje en tres motocicletas por la vía El Palmar, que conecta Pedro Carbo con Santa Elena.

Este martes 13 de enero la policía reportó el hallazgo de seis cadáveres en Santa Elena. Las autoridades investigan si corresponden a los jóvenes desaparecidos.

El hallazgo en Santa Elena

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos fueron encontrados en Santa Elena, en una zona de terreno del sector Barbascal. La Policía Nacional y la Fiscalía iniciaron las pericias para determinar la identidad de las víctimas y establecer si se trata de los jóvenes de Pedro Carbo.

Los cuerpos fueron llevados en un vehículo de Medicina Legal hasta el anfiteatro de la cabecera cantonal, donde se prevé la presencia de los familiares para el proceso de reconocimiento oficial

La búsqueda y las primeras pistas

El Cuerpo de Bomberos de Pedro Carbo se sumó a la búsqueda el domingo 4 de enero, tras el reporte de las familias. Con herramientas y apoyo comunitario, avanzaron hasta el sector de Colonche, en Santa Elena.

El lunes 5 de enero, los bomberos hallaron una de las motocicletas calcinada. Desde entonces, agentes de la Policía Nacional han desplegado operativos en Pedro Carbo y Santa Elena, rastreando caminos y zonas rurales.

Los jóvenes desaparecidos fueron identificados como:

Josué Johan Ponce Merchán (25 años)

Víctor Fernando Borbor Castro (22 años)

Eddi Josué Borbor Castro (17 años)

Josué Francisco Merchán Solís (19 años)

Diego Joel Solís Villamar (21 años)

Christian Josué Holguín Jácome (23 años)

