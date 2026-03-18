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Cartas de lectores: ¡Nos están impidiendo hacer opinión!

EXPRESO y EXTRA han sido intervenidos por una institución del Estado.

Guayaquil, Perla del Pacífico, ha llegado la hora de levantarte a defender tu libertad y tus bienes patrimoniales obtenidos con esfuerzo. Diles a quienes gobiernan este país de miserias que los tiempos del caudillaje terminaron y no permitas que ningún cuello almidonado usurpe derechos logrados con sangre, sudor y lágrimas. 

No permitas que a quienes hacemos periodismo sin banderías políticas se nos quiera quitar la libertad de señalar atrocidades de gobiernos mañosos. Nuestro periodismo no teme pedir al pueblo que preste atención al manipuleo de la oposición, que pretende gobernar dictatorialmente y silenciar la verdad que otros ocultan.

En este país ya nadie puede aspirar a ser dueño de un medio de comunicación, sea verbal, escrito o televisado, porque a quienes mienten al pueblo solo les interesa prometerle el oro y el moro, como en tiempos de la colonia. Es ahora cuando los demás medios de comunicación, periodistas, AER, Asociación de Periódicos, medios digitales y el gremio periodístico deben denunciar que EXPRESO y EXTRA han sido intervenidos por una institución del Estado.

Emilio Ruiz O.

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