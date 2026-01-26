Juez libera a dos detenidos con 22 millones de dosis de fármaco para droga sintética

Dos detenidos con 22 millones de dosis de ketamina quedaron libres pese al pedido de prisión preventiva de la Fiscalía

Un ciudadano ecuatoriano y otro colombiano, capturados por la Policía Nacional en posesión de más de 22 millones de dosis de ketamina, recuperaron su libertad en la provincia de Carchi. Pese a la magnitud del cargamento incautado en Tulcán, ambos sujetos, quienes no registran antecedentes penales, enfrentarán el proceso fuera de prisión.

La decisión judicial generó malestar en la Policía Antinarcóticos, que considera que el caso evidenciaría debilidades en el sistema de justicia en una zona considerada estratégica por su cercanía a la frontera norte.

Críticas desde Antinarcóticos por la decisión judicial

El jefe de la Policía Antinarcóticos, Darío Salguero, expresó su inconformidad con la resolución adoptada por el juez del caso.

“Así quieren que mejore la seguridad en la frontera”, señaló, al tiempo que dejó entrever que, mientras la Policía Nacional ejecuta operativos de alto impacto, los aprehendidos recuperan su libertad en poco tiempo.

Salguero insistió en que el decomiso de sustancias químicas controladas es clave para frenar la producción de droga sintética en la región y advirtió que este tipo de decisiones puede debilitar los esfuerzos institucionales contra el narcotráfico.

Discrepancia entre Fiscalía y Función Judicial

Durante la audiencia, el fiscal Jairo Villarreal solicitó que se califique la flagrancia y la legalidad de la aprehensión, además de formular cargos contra los dos ciudadanos. También pidió prisión preventiva y el inicio de la instrucción fiscal por 30 días.

Sin embargo, el juez Hugo Navarro resolvió dictar medidas alternativas y no la privación de la libertad. Así lo confirmaron representantes de la Jefatura Antinarcóticos de esta provincia fronteriza. Como parte de las disposiciones, ambos implicados deberán presentarse dos veces por semana ante la Fiscalía.

Operativo Renacer y el decomiso millonario de ketamina

La aprehensión se produjo durante la operación Renacer, ejecutada por la Policía Nacional del Ecuador el sábado 24 de enero de 2026, a través de la Unidad Nacional de Investigación de Sustancias Químicas, en la parroquia Julio Andrade.

En el lugar, los agentes interceptaron un camión que transportaba 10.000 frascos de ketamina, equivalentes a 22′427.400 dosis de este medicamento controlado, utilizado por organizaciones criminales para la elaboración de droga sintética.

La sustancia era movilizada en el cajón del vehículo, oculta entre bloques de cemento y cajas de cartón, una modalidad empleada para evadir controles policiales. El camión utilizado para el traslado también quedó retenido como parte de las evidencias.

Las autoridades estiman que el cargamento tendría un valor aproximado de $ 324.000 en el mercado ecuatoriano, mientras que en Perú alcanzaría los $ 216.000 y en Colombia, destino presunto de la sustancia, llegaría a $ 432.000.

