En total, 201 armas fueron retenidas durante la acción policial.
En total, 201 armas fueron retenidas durante la acción policial.Cortesía

Incautan armamento de empresa de seguridad vinculada a alias Marino en Guayaquil

El procedimiento policial se ejecutó durante un allanamiento efectuado en una compañía ubicada en el norte de Guayaquil 

La Policía Nacional confiscó un total de 201 armas que presuntamente estarían vinculadas con Stalin Rolando Olivero Vargas, conocido como alias Marino, el supuesto líder de la banda Los Lagartos, quien fue asesinado el 7 de enero de 2026 en una urbanización de la Isla Mocolí, en Samborondón.

La incautación de estas armas fue parte de la operación Atenea, llevada a cabo recientemente en una empresa de seguridad ubicada en el sector de la Kennedy, al norte de Guayaquil. Según información proporcionada por la policía, esta empresa tendría conexiones con Olivero.

Las armas incautadas fueron encontradas en cajas, algunas de ellas de apariencia nueva, según los agentes que participaron en el operativo.

Carlos Alarcón fiscal

Corte Constitucional mantiene en pausa acción contra designación del fiscal Alarcón

Leer más
Tipos de armas y chalecos

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que varias de las armas tenían los números de serie borrados, lo que ahora forma parte de la investigación, ya que se busca determinar el destino de estos armamentos y si han sido empleados en actividades delictivas.

El armamento encontrado incluye fusiles, además de chalecos antibalas, chalecos salvavidas y radios de comunicación.

También se recuperaron documentos relacionados con las armas, aparentemente destinadas al uso de la empresa de seguridad, lo que será analizado más a fondo.

El general Walter Villarroel, jefe policial de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), explicó que, aunque algunas de las armas estaban legalmente registradas y contaban con los permisos correspondientes, también se encontraron numerosas armas ilegales.

