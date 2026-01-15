Fiscal del caso Villavicencio refuta a la jueza Ayala y le pide aclaraciones

Ayala pide que fiscal justifique por qué no solicitó el cambio de jueces para vincular a 'Pipo' y otros al caso Villavicencio

El próximo 28 de enero está prevista la audiencia de vinculación de alias 'Pipo' y dos sospechosos más al caso Villavicencio.

La jueza Daniela Ayala retomó sus funciones después de ser suspendida y emitió una providencia con la cual dilata la presentación de su excusa para que sea separada del caso que investiga el asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio.

La magistrada firmó el miércoles 14 de enero de 2026 una resolución en la que dispuso que la fiscal del caso, Ana Hidalgo, “justifique las razones” por las que no solicitó que los jueces ordinarios se inhiban de actuar en la causa.

Esto porque la investigadora pidió vincular al proceso a Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’; Luis Arboleda, alias ‘Gordo Luis’; y Ángel Aguilar, alias ‘Lobo Menor’, quienes, según “los medios de comunicación han difundido”, tendrían nexos “con un grupo de delincuencia organizada en calidad de líderes del mismo”, manifestó Ayala en el documento.

Dicha condición de los sospechosos, a decir de la jueza es un "hecho que sería un nuevo elemento que no fue conocido en la audiencia de formulación de cargos por mí tramitada y en consecuencia, tampoco se encontraba en conocimiento de la Corte Provincial". Esos antecedentes, consideró Ayala, provocarían que el caso pase a jueces especializados en ese delito.

Fiscal refutó y cuestiona argumentos de Ayala

La fiscal Hidalgo refutó el pedido y respondió, en un escrito conocido este jueves 15, que la causa debe continuar en la Unidad Penal de Quito, al ser “legal y constitucionalmente imposible que pase a jueces especializados en corrupción y crimen organizado” porque "el tipo penal de asesinato (que se investiga en el caso Villavicencio) no forma parte del catálogo de delitos de competencia" de los magistrados especialistas.

Además, consideró “incomprensible” que Ayala alegue publicaciones de medios de comunicación cuando los jueces deben resolver sobre las actuaciones de los sujetos procesales “nunca en base a personas ajenas y mucho menos a la prensa”.

La funcionaria del Ministerio Público cuestionó, también, que en esa providencia Ayala consideró que "deviene en un sin sentido jurídico correr traslado" al pedido de revocatoria que presentó Hidalgo para que la audiencia de vinculación de los tres sospechosos se celebre antes del 28 de enero y no en esa fecha como lo ordenó el juez Geovanny Freire.

Otro punto observado por Hidalgo es que la magistrada dispuso que se registre el cambio de la dirección de correo electrónico del abogado defensor de Marcelo Lasso Saavedra, pero él no es uno de los procesados en esta causa, sino que solo rindió su testimonio anticipado. "¿Es sujeto procesal? ¿Defensa de qué?", cuestionó.

Las aclaraciones que debe responder Ayala

Por ello, la fiscal Hidalgo pidió que la jueza aclare si los enlaces de las publicaciones de medios “fueron expuestos por los sujetos procesales” y si la revocatoria para que no se aplace la audiencia de vinculación fue “rechazada o inadmitida”.

También que "especifique de forma clara y precisa" si Lasso Saavedra compareció como uno de los sujetos procesales" y que detalle la norma bajo la cual atendió el registro del ciudadano.

La presentación de los documentos ocurre a dos semanas de que se desarrolle la audiencia de vinculación que se truncó dos veces en diciembre del año anterior, en la cual la fiscal busca que los tres sospechosos sean incluidos en la investigación penal para establecer quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio.

En esta causa, otro de los recursos pendientes es conocer si se acogerán o no las apelaciones que presentaron el exministro correísta, José Serrano, el exasambleísta del correísmo, Ronny Aleaga, y el prófugo de la justicia, Xavier Jordán.

