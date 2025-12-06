Jóvenes de Durán aseguran su futuro universitario en medio de la crisis

La educación se abre paso como la principal herramienta de resistencia en uno de los cantones más golpeados por la inseguridad. Estudiantes destacados de diversos colegios de Durán aseguraron su acceso a la educación superior tras ganar el concurso Genios Bolivarianos 2025, una iniciativa que premia el mérito académico con becas completas y parciales.

¿En qué consiste el concurso Genios Bolivarianos?

Esta competencia de conocimientos, organizada por la Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE), convocó a la juventud del cantón para medir sus aptitudes en áreas fundamentales. El certamen se desarrolló en dos fases críticas entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre de este año.

Comunidad académica y participantes. CORTESÍA

Estudiantes de Durán competirán por becas universitarias Leer más

En la primera etapa, los colegiales rindieron exámenes en materias clave: Ciencias Naturales, Literatura, Ciencias Sociales, Matemáticas e Inglés. De este filtro, solo los 10 mejores alumnos por área lograron avanzar, demostrando no solo conocimiento, sino un alto rendimiento académico bajo presión.

La gran final, realizada este 4 de diciembre, definió a los tres primeros lugares por asignatura. Los incentivos entregados buscan garantizar la continuidad de los estudios de estos jóvenes: Beca del 100 % para estudiar en la UBE, para el primer lugar; al segundo una beca del 75% y al tercero, una media beca.

Adicionalmente, los participantes fueron reconocidos con tablets y un cheque simbólico de $50.000.

RELACIONADAS Dos estudiantes afectados por sustancia desconocida en colegio del sur de Guayaquil

Más allá de los premios, este logro adquiere una dimensión social profunda. Durán enfrenta una realidad marcada por la violencia que afecta a familias y comunidades enteras. Como ya resaltó este Diario en la edición del 2024 de este concurso, el proyecto se consolida como un referente educativo local y un contrapeso necesario, celebrando el talento y ofreciendo oportunidades tangibles que alejan a la juventud de los riesgos del entorno.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!