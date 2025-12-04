Dos estudiantes afectados por sustancia desconocida en colegio del sur de Guayaquil

El Ministerio de Educación activó protocolos con ECU 911 y Bomberos. Se investiga origen del químico

El Ministerio de Educación confirmó la afectación de salud de dos alumnos en una unidad educativa del sur de la urbe tras tener contacto con un producto no identificado la mañana de este jueves 4 de diciembre. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de emergencia para precautelar la integridad de la comunidad estudiantil.

¿Qué ocurrió en el plantel educativo de Guayaquil?

Aunque reportes iniciales en redes sociales alertaban sobre varios desmayos en el Colegio Fiscal 9 de Octubre, la versión oficial del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) precisó el alcance del suceso. Según el comunicado emitido la tarde de este jueves, el incidente se registró en una institución del sur de Guayaquil, donde dos estudiantes presentaron síntomas tras la exposición a una sustancia cuyo origen aún se desconoce.

Ante la alerta, se coordinó el desplazamiento inmediato de unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y de la Policía Nacional. La rapidez en la respuesta permitió evaluar la situación en el sitio y descartar, por el momento, una intoxicación masiva.

Según Educación, los equipos de salud y las ambulancias que arribaron al lugar realizaron la evaluación y estabilización de los menores afectados dentro del mismo perímetro educativo. Tras recibir los primeros auxilios y garantizar su estabilidad, los padres de familia procedieron a retirar a sus representados de la institución, siguiendo las directrices de seguridad establecidas para estos casos.

El protocolo activado no se limitó a la atención física. El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) intervino para brindar atención psicológica y contención emocional individualizada tanto a los afectados como a quienes presenciaron el hecho, una medida estándar en situaciones de crisis escolar.

Paralelamente, las autoridades competentes han iniciado las indagaciones correspondientes para determinar qué tipo de producto causó la afección y cómo ingresó al plantel.

