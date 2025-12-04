Expreso
Fachada de la sede de la entidad, ubicada en el centro de Guayaquil.
Fachada de la sede de la entidad, ubicada en el centro de Guayaquil.

EXPRESO, a la espera de una respuesta de CFN sobre millonaria transacción

La entidad, por ley, está obligada a transparentar información pública

  • Redacción Expreso

El pasado 3 de diciembre, este Diario envió un oficio a la Corporación Financiera Nacional (CFN) para solicitar, amparado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAI), información sobre una millonaria transacción.

La información solicitada

En una carta remitida a Maricela Benites Loor, Gerente General (e) de la CFN, EXPRESO solicitó la siguiente documentación:

1. El oficio CFN EP GG 2025 0075 OF.

2. Toda la documentación que explique los motivos por los que la Corporación Financiera Nacional (CFN)    dispuso, el 25 de febrero de 2025, que se transfiera 4 millones de dólares desde el Banco del Pacífico a una cuenta de ahorros de DMREP LEGAL SERVICES S.A.S. en el Banco Internacional.

El plazo que dispone la ley

Nos permitimos recordar que el artículo 7 de la LOTAI, dispone que    “Cualquier persona, de forma individual… …podrá solicitar el acceso a la información pública… …sin tener que justificar las razones por las cuales se solicita”. La norma da un plazo de diez días, que puede prorrogarse por cinco días más, para que toda entidad pública transparente la información.

