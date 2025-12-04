Lazio acaba con el AC Milan de Pervis Estupiñán en la Copa Italia

El lateral ecuatoriano jugó 87 minutos en la derrota que dejó al AC Milan sin opciones de repetir final

Lazio apagó este jueves 4 de diciembre al AC Milan (1-0) en los octavos de final de la Copa Italia gracias al solitario gol de Mattia Zaccagni. El cuadro del ecuatoriano Pervis Estupiñán, titular durante 87 minutos, quedó sin opciones de repetir final y vio cortado su buen inicio de temporada en el torneo copero.

Sin competición europea tras la mala campaña anterior, el Milan apostaba por la Copa Italia como una de sus grandes oportunidades. Ahora solo le quedan el Scudetto y la Supercopa de Italia, que se disputará a finales de diciembre. La derrota deja al club rossonero sin uno de los objetivos más accesibles del curso.

Lazio cobra revancha en casa

El gol de Mattia Zaccagni dejó sin posibilidades de repetir final al combinado del ecuatoriano. EFE

Los ‘biancocelesti’ devolvieron el golpe recibido en San Siro el pasado sábado. En la primera ronda en la que entraban los ocho mejores clasificados de la Serie A, el Milan —que debió superar fases previas— chocó con un Lazio firme y decidido. Bajo la dirección de Maurizio Sarri, el local encontró su revancha frente al equipo de Massimiliano Allegri.

El Milan tuvo ocasiones claras, incluida una fallida definición de Leao que se perdió en las nubes. Sin embargo, a diez minutos del final, Zaccagni se elevó en un tiro de esquina y conectó un cabezazo impecable al primer palo, superando a Maignan. Ni el ingreso inmediato de Modric pudo revertir un marcador que ya era sentenciante.

Lazio avanza y espera a Bolonia

El conjunto romano resistió en el Olímpico y aseguró su clasificación a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al Bolonia, vigente campeón tras superar al Parma en el último suspiro. Lazio, sólido y competitivo, se gana así un lugar entre los candidatos del torneo.

