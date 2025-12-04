Complejo de El Nacional con orden de embargo

En medio de la crisis del elenco criollo emerge un nuevo problema. Entretanto, la decisión del descenso o no sigue en espera.

El pico del iceberg de los problemas de El Nacional es la posibilidad latente de descender a la Serie B; sin embargo, mientras la dirigencia trata de solucionar este nuevo inconveniente, aparecen otros temas que ahondan la crisis institucional del club.

Deudas con acreedores, pérdidas de puntos por pagos incumplidos, jugadores impagos, demandas, malos resultados y juicios son parte de la lista de vicisitudes por las que atraviesan los criollos.

A eso se suma que el Municipio de Quito emitió en el Registro de la Propiedad una orden de embargo sobre el complejo del club, llamado El Sauce, ubicado en el sector de Tumbaco (nororiente de Quito). La inscripción activa el proceso legal que podría culminar en remate y desalojo.

El motivo de la emisión de la orden es el cumplimiento de una disposición judicial. “El presente embargo ha sido realizado (…) dando cumplimiento por el señor Juez de Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia de Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en auto de 2 de octubre del 2025, dentro del juicio Ejecutivo, que sigue, en contra de Club Deportivo El Nacional”, reza el documento.

De acuerdo con versiones de prensa, lo que se reclama son $ 90.000, el siguiente paso es la solicitud de evalúo, remate y desalojo de El Sauce.

Asamblea sin cuórum

El directorio de la escuadra militar, liderado por Marco Pazos, convocó a los socios a una asamblea extraordinaria en la que se trataría el cambio de los estatutos, pedido hecho por el Viceministerio del Deporte y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) a todos los clubes.

El descontento de los socios e hinchas fue notorio porque el llamado no tuvo acogida, de ahí que se pudo reunir el cuórum establecido, que es la mitad más uno, por lo que se volverá a convocar para una nueva asamblea en 15 días.

Convocatoria: Asamblea General Extraordinaria



Esta convocatoria también fue publicada en la edición del diario Expreso del 4 de diciembre de 2025.#ElNacional #VamosBiTri pic.twitter.com/6EORnMG4kK — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) December 4, 2025

