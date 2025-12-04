Gonzalo Plata celebra en Río y la prensa brasileña destapa detalles del evento

Según medios de Brasil la bulla alertó a la Policía y fueron hasta el lugar de la fiesta

La prensa brasileña volvió a poner los reflectores sobre Gonzalo Plata, reciente campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão, tras conocerse detalles de una fiesta privada realizada en Río de Janeiro.

De acuerdo con las publicaciones de Metroles y EXTRA, los jugadores del Flamengo organizaron varias celebraciones la noche del miércoles 3 de diciembre, pero una de ellas destacó por su magnitud y por la presencia del extremo ecuatoriano.

Ecuador de la mano de Gonzalo Plata mejoró en el último partido.

Muchos invitados en la fiesta dice el informe

Plata habría recibido a sus invitados en una residencia situada en Alto da Boa Vista, un sector exclusivo de la ciudad. Según Extra, la fiesta llamó la atención por el movimiento constante en la entrada, con un flujo de vehículos y personas que generó molestias en la zona.

El periódico indicó que dentro del inmueble se encontraban unas 200 mujeres, y que un folleto filtrado definía el evento como “privado”, con ingreso limitado a quienes constaban en la lista. Además, no se permitía el uso de teléfonos celulares, lo que reforzó el carácter reservado de la reunión.

LLego la Policía y se fue sin problemas

El festejo se prolongó hasta la madrugada. Cerca de las 04:00, la Policía llegó al lugar con la intención de suspender la actividad. Sin embargo, tras dialogar con los organizadores, las autoridades se retiraron y la celebración continuó sin incidentes.

Gonzalo Plata (d) figura del Flamengo.

Plata, una de las figuras del fútbol ecuatoriano en 2025, vive un momento deportivo brillante, aunque nuevamente su nombre aparece en la agenda mediática por un episodio extradeportivo que en Brasil ya genera comentarios y análisis.

