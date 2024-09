Durán: El territorio que la academia busca rescatar

La esperanza de Durán no reside en las autoridades que todavía, aseguran los habitantes, no cumplen con sus promesas electorales; mucho menos en fuerzas del orden que, advierten, no logran reducir las casi 300 muertes violentas que allí ocurrieron solamente este año. No, la esperanza de los duraneños, coinciden las familias, la escribirán los más de 60.000 niños y jóvenes que asisten a las aulas para obtener una mejor oportunidad de vida.

Concurso de becas

En la Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE), con sede en Durán, cuadrillas de alumnos de planteles educativos locales asistían con cornetas y bombos, alentando a sus representantes cual ‘banderazo’, todo por un intercolegial que organizó la Universidad y que les podría garantizar una beca completa para una licenciatura.

‘‘La universidad debe ser transformadora, es el pináculo de las organizaciones sociales de cualquier país. Eso cobra más importancia en un contexto como Durán’’, comentó a EXPRESO Vallardo Villegas, coordinador académico de la UBE. Esta institución organizó el intercolegial ‘Genios Bolivarianos’, un concurso de preguntas y respuestas, donde equipos de seis alumnos se enfrentan para llegar a la gran final y conseguir becas en la universidad, además de otros premios como la repotenciación de los laboratorios de ofimática de las escuelas y colegios.

Estudiantes de diferentes planteles asistieron al intercolegial para alentar a sus compañeros. FRANCISCO FLORES

El formato emula el clásico programa concurso ‘El que sabe, sabe’. En el público las madres se hicieron presentes para estar en un momento crucial. ‘‘Si hoy en Durán tenemos a tantos jóvenes inmiscuidos en la violencia es por la ausencia de educación. Que la universidad muestre a los jóvenes que hay otra alternativa que les abrirá muchísimas puertas con esfuerzo, hace que ellos no tengan nada qué perder’’, expresó Andrea Peralta, representante de un alumno concursante.

Con bombos y platillos, los alumnos hacían barras para apoyar a los suyos. La comunidad estudiantil celebró en paz este concurso. FRANCISCO FLORES

La academia en asistencia de Durán

Otras instituciones académicas también apuestan por proyectos que impulsen educación para los jóvenes de este cantón, egresados o no. La Universidad Ecotec, por ejemplo, orienta sus actividades de vinculación con la comunidad de Durán hacia la capacitación de emprendedores, potenciando sus habilidades y enseñándoles sobre herramientas tecnológicas.

‘‘La academia es un actor fundamental en la reconstrucción del tejido social de nuestro país. Al trabajar con comunidades vulnerables, promovemos un desarrollo más equitativo en la sociedad, mientras que nuestros estudiantes se forman como profesionales humanistas’’, dijo Karem González, directora de Vinculación con la Sociedad de Ecotec, resaltando cómo toda la comunidad estudiantil se beneficia de estas acciones.

La Escuela Politécnica (Espol) ha ido más allá de las aulas. En 2022 desarrolló para la comunidad duraneña un modelo de uso de vegetación para que sirva de zona de amortiguamiento durante las inundaciones. Esto serviría para que la movilidad a los planteles educativos no se vea limitada ante causas climáticas.

Este año, el Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología (ITB) hizo una convocatoria de becas del Programa Futuro Femenino, beneficiando a 792 mujeres que nunca habían cursado una carrera universitaria.

‘‘Durán está siempre en crecimiento, pero necesitamos espacios académicos para que esto sea integral. No es solo producir económicamente. Hay que estudiar, es la única opción’’, opina Virgina Sánchez, ciudadana fundadora de Durán.

Miguel Rivera, estudiante del colegio Benjamín Bloom celebraba que su plantel en ‘Genios Bolivarianos’ avanzó a la siguiente ronda, quedando un paso más cerca de garantizar su educación superior. ‘‘Estoy muy contento, una beca es como un aventón increíble en la vida, hay gente muy talentosa y con potencial en este cantón, hay que saber explotarlo’’, dijo.

Los estudiantes de los planteles educativos de este cantón, con resiliencia, se sostienen en buscar un mejor futuro para el cantón desde las aulas. Los jóvenes necesitan y se merecen más de estas iniciativas y esto es algo que la academia lo tiene claro porque comparten la misma fe: que solo la educación puede cambiar el país.

