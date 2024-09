Un informe desvela la deuda de Aquiles Álvarez con Guayaquil

Un informe del Observatorio Ciudadano de la Universidad Casa Grande (UCG) evaluó el desarrollo del primer año de gestión de Aquiles Álvarez al frente del Municipio de Guayaquil, y constató lo que la ciudadanía ha venido denunciando: que las obras y trabajos prometidos no se han cumplido a cabalidad.

Según los resultados del análisis, elaborado con el aporte financiero de National Endowment for Democracy y la asesoría de FARO Ecuador, hay deudas pendientes en áreas ligadas a los planes de vivienda, de seguridad y desarrollo económico.

En vivienda, por ejemplo, la administración de Álvarez no ha consolidado la institucionalidad para la generación de programas habitacionales, aseguró Clara Carrillo, del equipo académico. “Hubo avances, por la ordenanza para liquidar Vivienda EP, pero la valoración se ha considerado ‘medianamente satisfactoria’ porque no se reasignan sus competencias a una nueva dirección. Todavía eso no lo conocemos, no es público”, aseguró.

Los autores del informe expuesto en el campus universitario recordaron que una de las propuestas planteadas por el actual primer edil fue comercializar el 100 % de las viviendas que integraban sus programas. No obstante, apenas se logró comercializar el 53,43 % hasta diciembre pasado y se entregó el 35 % de lo esperado, según la rendición de cuentas de Álvarez.

El evento contó con la participación de ediles y autoridades académicas. JOFFRE FLORES

Esta valorización no satisfactoria fue justificada en su momento por la coyuntura que enfrenta Vivienda EP en su proceso de liquidación, asegurando que se mantienen resolviendo problemas de las administraciones pasadas. Sin embargo, el Observatorio recomendó transparentar la información, ya que los avances en cuanto a vivienda carecen de claridad.

“Mi mamá, por ejemplo, siguió el proceso para sacar su casa en unos de los planes de vía a la costa. Fue aprobada, hizo un préstamo, pero ahora no sabe qué pasará. Todo ha quedado en pausa. No tiene respuestas”, mencionó la guayaquileña Daniela García.

La seguridad debe ser prioridad para el Municipio

La implementación del Plan Integral de Convivencia Ciudadana y Política Criminal, y la redefinición del papel de la Policía Metropolitana, cuyo actuar ha generado decenas de críticas, fueron otros de los ejes evaluados.

Que Aquiles Álvarez no ha podido afianzar sus propuestas a la realidad del Gobierno, sostiene la académica Mónica Véliz, haciendo énfasis en que la promesa de crear la Policía Ciudadana e incorporar 1.400 nuevos agentes de control municipal hasta diciembre de 2025, no se ha cumplido ni siquiera en un porcentaje mínimo. Y es que si bien la Alcaldía ha dicho que se sumarán a las filas 700 agentes, estos siguen en proceso de capacitación.

“Lo que como ciudadano pido es que acelere el proceso y que además dé atención a solucionar la problemática a través de obras de beneficio público. Necesitamos parques vivos, iluminación en la vía, calles peatonalizadas llenas de comercios. En fin, la vida barrial ahuyenta al delincuente”, sentenció Richard Puga, de la Alborada.

De hecho, los objetivos del plan integral para la paz, seguridad y convivencia ciudadana, uno de los proyectos que lanzó Segura EP para aplacar la violencia, no se ha cumplido, pues a diario se denuncian muertes, secuestros y extorsiones. De hecho, para el 94 % de la población encuestada en el estudio, la seguridad debe ser prioridad para el Cabildo, y no lo es.

“Aún no veo los beneficios de haber creado Segura EP en esta administración, pues continúo viendo las mismas falencias de cuando la seguridad era competencia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Cuando hay alertas, el personal no acude a tiempo, y en los sitios turísticos la presencia de los agentes no se ve. Posiblemente haya buenas intenciones de ejecutar un cambio, pero si no se trabaja de la mano de otros entes, poco o nada se logrará porque la inseguridad está desbordada”, señaló Noé Romero, habitante de Urdesa.

Desarrollo económico y generación de emprendimientos

Durante la presentación del informe, cuyos resultados pretenden dar información clara de lo que pasa en Guayaquil, a fin de estimular la participación de ciudadanos y fortalecer el proceso democrático, Luis Patiño, integrante del Observatorio, se enfocó en hablar de lo hallado en materia económica.

Hizo énfasis en que Álvarez propuso generar emprendimientos en centralidades urbanas y detalló que asignó a la Empresa Pública para la Gestión y Competitividad (Epico) que ejecute las acciones, asignándole un presupuesto de 1,6 millones de dólares. Que la meta para 2024, precisó, era incubar 500 negocios, de los que se ha avanzado solo con 40 emprendimientos “maduros” y 162 que están en la última fase de su proceso de formación.

“Además se contemplaba la creación de corredores comerciales para los que era esencial un plan para la actualización del uso de suelo, el mismo que solo proyectaba un avance del 57 % para este primer año de gestión”, alegó.

Referencial. Municipio esperaba incubar 500 negocios, el objetivo no fue alcanzado. Hay lentitud para implementar corredores comerciales. JOFFRE FLORES

Resultados positivos en igualdad de género y erradicación de la violencia

Pero no todo es malo. Según los datos, Álvarez cuenta con una valorización satisfactoria en el eje de derechos humanos y sociales, sobrepasando el número de beneficiarios de programas y campañas que fortalecen el objetivo de la igualdad de género y erradicación de todas las formas de violencia. Por ejemplo, se benefició a 1466 mujeres con el Programa de Mujeres Supervivientes como Agentes de Cambio, 566 más de lo previsto.





Reacción de la edil Emily Vera

La concejal Emily Vera, presente en el acto, manifestó su satisfacción con el proceso de seguimiento. ‘‘Nuestra administración firmemente cree en estos procesos de mejoramiento continuo. Ver en qué cosas hemos avanzado, qué nos falta por hacer y qué propuestas recibimos es importante. Hemos salido bien en unos indicadores y en otros, en rojo”, dijo, al asegurar que estos resultados fueron evaluados según el Plan de Ordenamiento Territorial vigente (2019-2023), y no el que presentará Álvarez en noviembre próximo.

Pero para la ciudadanía, lo que pesa es lo que ven: que la administración les adeuda obras y que están a la espera de que se cumplan una serie de promesas.

