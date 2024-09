Aquiles Álvarez a transportistas: "Si quieren gritar, griten hasta que se cansen"

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió a la protesta que realizó el jueves 29 de agosto un grupo de transportistas en el centro de la ciudad, y que llegó hasta el Palacio Municipal, mientras se desarrollaba la sesión ordinaria del Concejo Cantonal.

Durante su enlace radial, la mañana de este miércoles 4 de septiembre, Álvarez señaló que la marcha de los transportistas fue motivada por un tema político. "Están disputándose la presidencia (de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas - Fetug), entonces quieren vender humo, un candidato versus el otro candidato, el uno que quiere seguir sentado toda la vida, ese que lideró esa marcha, (incluso) ha desayunado conmigo en el Municipio de Guayaquil", dijo el alcalde en referencia a Christian Sarmiento, actual líder de la Fetug.

Y agregó que en dichas reuniones, Sarmiento firmó actas con los ofrecimientos de los transportistas y los acuerdos alcanzados respecto a sus pedidos.

El primer personero municipal justificó no haber atendido a los transportistas el pasado jueves en el Municipio. "No los recibimos porque los hemos recibido mil veces, no voy a prestarme para la venta de humo. Si quieren gritar, que griten hasta que se cansen. Yo no me muevo por presiones, yo me muevo por convicción y en base a planificación. Los invitamos a ser parte de este nuevo sistema de control a través de la tarjeta Guayaca, pero no quisieron", expresó Álvarez este miércoles.

Situación económica de los transportistas

El alcalde dijo entender que muchos de los transportistas se encuentran con complicaciones económicas para mantener sus operaciones, pero recordó que ellos no se alinearon al plan que les propuso.

"Nosotros no vamos a hacer lo que ellos quieran, ellos tienen que hacer lo que los ciudadanos quieran a través de lo que dicta el Municipio de Guayaquil como normativa y cumpliendo las ordenanzas y las leyes y las exigencias que tenemos para mejorar el valor del transporte, mejorando las condiciones del transporte público y privado", manifestó Álvarez.

