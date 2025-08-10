Banda de La Mariscal delinquía con dos extranjeros que habían sido deportados

Según la Policía, los 2 extranjeros, quienes fueron deportados en 2024, eran parte del grupo delictivo que asaltaba locales

Los dos extranjeros, que habían sido deportados en 2024, fueron capturados junto a otras cuatro personas, integrantes de una banda que delinquía en La Mariscal.

La Policía Nacional informó este fin de semana del 10 de agosto que seis personas fueron detenidas junto a dos armas de fuego, droga, un vehículo robado y una motocicleta, los cuales eran utilizados para cometer delitos. Según los agentes del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) Zona 9, los aprehendidos formarían parte de un grupo delictivo organizado que operaba principalmente en el sector de La Mariscal.

Las investigaciones preliminares señalan que esta banda se dedicaba al expendio de sustancias ilegales, al robo de locales comerciales, de vehículos y a la tenencia ilegal de armas. Durante los allanamientos, realizados la tarde del viernes 8 de agosto de 2025 en La Comuna y otras zonas aledañas, se detuvo a seis sospechosos: dos de nacionalidad colombiana, dos venezolanos y dos ecuatorianos con antecedentes penales.

La Policía destacó un hecho preocupante: los ciudadanos colombianos detenidos ya habían sido deportados en 2024 por actividades delictivas. Sin embargo, los sospechosos regresaron al país y reincidían en las mismas conductas ilegales.

Según datos del Ministerio del Interior, en los últimos dos años han retornado al país centenares de personas deportadas por delitos graves como narcotráfico, asalto agravado y porte ilegal de armas.

Vehículo había sido reportado como robado en la Jipijapa

Tras la operación, también se identificó que uno de los vehículos recuperados había sido reportado como robado hace un mes en el sector de Jipijapa, en el norte. Además, se incautó una motocicleta presuntamente utilizada para perpetrar asaltos, así como una pistola, un revólver con munición y una considerable cantidad de sustancias ilegales.

En Quito, sectores con alta actividad comercial y turística, como La Mariscal, se han convertido en puntos estratégicos para estas organizaciones, la concentración de locales y la alta rotación de personas facilitan el camuflaje de actividades ilícitas.

