El director y otro funcionario del hospital fueron convocados por la Asamblea Nacional
El director y otro funcionario del hospital fueron convocados por la Asamblea Nacional.EXPRESO

ACESS inicia auditoría en el Hospital Universitario de Guayaquil por bebés fallecidos

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud recaba información sobre los bebés fallecidos

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) informó este 10 de agosto de 2025 del inicio de una auditoría de calidad y análisis de los casos de los bebés fallecidos en el Hospital Universitario de Guayaquil.

Según informó la Agencia a través de un comunicado, la auditoría a la casa de salud responde a un proceso administrativo que analizará los casos registrados en el Hospital Universitario y que han sido de conocimiento público.

El equipo de Gestión de Análisis de Casos de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) será la encargada de recabar la información, indicios y hallazgos que permitan esclarecer el fallecimiento de 12 bebés en el Hospital Universitario.

El Ministerio de Salud Pública también anunció acciones por bebés fallecidos

Luego de que trascendiera el fallecimiento de varios bebés en el Hospital Universitario de Guayaquil, a través de su cuenta de X, el ministro de Salud Pública, Jimmy Martin, anunció una serie de medidas para responder a las familias de los neonatos fallecidos.

"La vida de nuestros niños está por encima de todo y de todos", publicó el ministro y anunció la renuncia del gerente de la casa de salud, el inicio de una investigación sobre los 12 bebés fallecidos en el Hospital Universitario y asistencia psicológica a los padres de los recién nacidos muertos.

El Hospital Universitario, por su lado, a través de un comunicado, reconoció la existencia de una  alerta epidemiológica en la casa de salud, pero que los 12 bebés fallecidos no respondía a temas de insumos médicos, como se denunció en un inicio. Por el contrario, el hospital señaló que diez de los neonatos murieron por causas multifactoriales y dos fallecieron por una infección.

