Aquiles Álvarez: “No ejecutamos todo como quisimos, pero hemos ordenado la casa”

El pasado 14 de mayo el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cumplió un año de gestión. Una gestión que, según ha dicho la ciudadanía, ha estado carente de obras o que ha relegado las prioritarias. Pese a ello, durante el enlace radial que cada miércoles realiza el primer edil, este aseguró que el Puerto Principal ha avanzado. Que las obras se han hecho.

“Nosotros no hacemos politiquería. Administramos Guayaquil para enderezar la casa, para enderazar un Municipio que, siendo justos, en los últimos 4 años fue un desastre. No es por dar palo, pero es una realidad. Si yo quisiera dar palo tuviese para dar palo todos los días y no es el caso. Pero tuvimos un déficit presupuestario enorme, luego vino la muerte cruzada… En fin ha sido duro, pero lindo. No hemos podido ejecutar todo como hemos querido, pero hemos ordenado la casa. Hemos avanzado”, sentenció.

Según Álvarez, el Municipio tiene clara la hoja de ruta para administrar la ciudad. Que está dispuesto y listo, dijo, para aguantar las críticas. “A la gente no le importa el proceso, no le interesa siquiera el déficit presupuestario o que te paguen por bonos; a ti te eligieron por resolver y es lo que tenemos que hacer. Mientras lo hacemos, van saliendo cosas, problemas, pero todo es cuestión de ‘surfear’ la situación para que en el balance final se pueda medir la gestión”, señaló; al asegurar que en este primer año ha logrado reactivar la obra pública, entre ellos los puentes de la avenida Juan Tanca Marengo y de la 25 de Julio, y los pasos peatonales de vía a la costa, que iniciarán pronto, alegó.

Durante su intervención, en la que habló también del tema de seguridad, Álvarez se refirió a lo dicho días atrás y que generó una serie de críticas por parte de los ciudadanos y especialistas. Recordó que dijo que Guayaquil no era Suiza y quien quisiera vivir como viven y ejecutan las obras en ese país, entonces que se vayan a vivir allá, y entonces pidió disculpas.

“Así como reconocí que fue un error decir que había que quitar las rejas del Malecón cuando inicié mi gestión, reconozco que como humano tuve momentos de calentura, de cabreadez como buen guayaco y que se me salió lo de Suiza. Por lo menos no los envié al páramo y eso es importante”, precisó; al hacer hincapié en que están trabajando con un bajo presupuesto y que, aún así, “las obras continúan”.

“A pesar de la chirez, por ejemplo, no hemos tenido problemas con la nómina, ni con proveedores impagos. Eso sí, nos han dado la mano. No es fácil que reciban bonos de 5, 6 millones y los han aceptado. Y es que a nosotros nos han llenado de bonos. Entonces ellos nos están dando la mano y eso lo reconozco y agradezco.

Con respecto a la movilidad, uno de los temas que han generado más críticas colectivas, Álvarez aseguró que el transporte fluvial, que fue una de sus promesas de campaña, se reactivará, aunque no dio luces de cuando.

Sostuvo que se ha avanzado en estudios que están por culminar y que se pondrán en marcha para trabajar de forma complementaria con las otras modalidades de transporte.

Según dijo Álvarez en la planificación 2025 está prevista la implementación de tres retenes en Urdesa, Miraflores y vía a la costa, y además se sumará contingente uniformado.



“Para nosotros es importante reactivarlo (el río), pero ahora lo más importante es solucionar el sistema de la Metrovía, vetusto y con tantos problemas. El transporte público urbano es otro problema. Los transportistas no se ponen de acuerdo y no los podemos esperar toda la vida. Hemos venido diciendo que lo queremos solucionar de forma integral, que es lo que le urge a Guayaquil, pero no se llega a acuerdos, y mientras no se llegue a una solución, el pasaje así por así no va a subir”, indicó.

Conforme a la división de los 9 distritos de Guayaquil, Álvarez aseguró que se prometió descentralizar la administración y, en ese sentido, espera que se abra la primera unidad distrital de descentralización (UMD) el 24 de mayo, en el parque Samanes, cuando se ofrezca la primera rendición de cuentas. El segundo puesto de este tipo estará en Guayarte y contará con oficinas de servicios municipales.

