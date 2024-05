“Lo elegimos para un cambio y vivir en otras condiciones”

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, recorría la obra de construcción del nuevo puente sobre la avenida de las Américas, el miércoles 8 de mayo.

Lo hacía acompañado de una comitiva integrada por ediles y otros funcionarios municipales. En el sitio, Álvarez explicó que la edificación del viaducto en esta avenida tiene un avance del 43 % y que una primera parte estará lista en octubre próximo.

Una vez que concluyó el recorrido, se acercó a la prensa para ofrecer declaraciones. Cuando fue consultado por las infracciones que cometen los conductores de motos, habló sobre las acciones que ha ejecutado su administración para contrarrestar esta problemática.

Pero que este inconveniente persiste porque “estamos en una ciudad donde hacen lo que les da la gana”. Entonces realizó una llamativa comparación entre Guayaquil y Suiza, nación europea de primer mundo.

“Guayaquil nunca ha sido Suiza y siempre va a haber problemas y siempre vamos a tener que luchar todos los días contra los problemáticos. Así que el que espere que Guayaquil se convierta en Suiza, que se vaya a vivir a Suiza”, expresó el alcalde el miércoles.

Enseguida, las declaraciones del primer personero municipal generaron una ola de reacciones en la ciudadanía. Por ejemplo, Carlos Guerrero, líder comunitario de la ciudadela Sauces 1, las calificó como “inoportunas”.

“Él como alcalde sabe la necesidad que tiene la ciudad. Necesitamos seguridad y él no ha presentado el plan que ofreció cuando era candidato. La ciudadanía quiere mejorar en todo aspecto, necesitamos un transporte eficiente, seguridad, una respuesta sobre la Metrovía”, dijo.

Ángel Naranjo es transportista y caminaba este viernes 10 de mayo en los exteriores de la iglesia Nuestra Señora de la Alborada, en esa ciudadela del norte porteño.

Aunque está de acuerdo con varias medidas que ha adoptado Álvarez, como terminar el contrato en forma unilateral con el consorcio Metro Express, lamentó la comparación que hizo de esta ciudad con Suiza.

“Las considero inoportunas, porque la percepción de la ciudadanía es que él actúe en defensa del bienestar de los ciudadanos. En este caso, como hablaba de transporte, que se den soluciones para comodidad de la ciudadanía, pero no dar a entender que ya no hay cómo remediar la situación “, indicó.

El próximo miércoles, Álvarez cumple un año de gestión al frente del Municipio. Su rendición de cuentas se realizará el 24 de mayo en Samanes.



Freddy Cruz, estudiante universitario, opinó que el alcalde se expresó en forma “no tan llamativa para el voto popular”.

“Se supone que si elegimos a un alcalde para que nos represente un cambio, significa que queremos empezar a vivir en otro tipo de condiciones, dejar de ser un país tercermundista. Con esas declaraciones no nos está representando”, manifestó.

Para el consultor político Alfredo Dávalos, es un error de comunicación de Álvarez minimizar o tratar de comparar de forma negativa a la ciudad que está manejando actualmente.

“Hoy la gente que está viviendo tantas problemáticas, tremenda incertidumbre, yo creo que lo peor que hoy puede escuchar es ‘estamos en la última’”, sostuvo Dávalos.

Agregó que a finales de la década del 90 e inicios del 2000, los guayaquileños desarrollaron un sentido de pertenencia con su ciudad, debido al trabajo de las administraciones de esas épocas por fomentar una identidad.

“Compararnos de manera negativa con un país de primer mundo, decir ‘esto no es Suiza’ ante una ciudad con ese sentido de pertenencia, me parece que no es correcto. Más bien al revés, debería ser interesante entender que Ecuador podría llegar a ser Suiza. El problema es que no nos la creemos. Hay que aprovechar el tema de la identidad, que está muy metida en el guayaquileño”, planteó.

Horas después de sus polémicas declaraciones, el alcalde Álvarez aclaró que sus palabras fueron “sacadas de contexto”.

Y en su cuenta de X, la noche del jueves 9 de mayo publicó un video visitando a comerciantes informales en los corredores que implementó el Municipio, agregando la frase: “Imagínate vivir en Suiza y perderte de todo lo que te ofrece Guayaquil, la ciudad de todos”, pero bloqueando la opción de que los usuarios comenten.

