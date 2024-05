Aquiles Álvarez a concejala Ana Chóez: "Usted me odia y ese odio la nubla"

Un nuevo impasse en el Concejo Cantonal de Guayaquil. Durante la sesión celebrada este jueves 9 de mayo, el segundo punto se refería a la solicitud de licencia presentada por el alcalde Aquiles Álvarez.

El primer personero municipal se ausentó del país durante varios días en las últimas semanas, tiempo en el cual no se desarrollaron sesiones ordinarias de Concejo. Aquello fue notificado en un oficio por la concejala socialcristiana Ana Chóez.

En ese punto de la orden del día, Álvarez le dio la palabra a la concejala correísta Emily Vera, quien se refirió a ese tema. "Hemos tenido 52 sesiones de trabajo, y aún no concluímos el primer año de gestión.", dijo la edil.

Vera indicó que, aunque no ha culminado el primer año de gestión, ya han completado "una sesión por semana, en promedio". Y señaló varios artículos del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), para defender la falta de sesiones del Concejo en las últimas semanas.

Enseguida, la edil Ana Chóez tomó la palabra. "Fue por la prensa que el 19 de abril se conoció sobre la presunta ausencia de usted (Álvarez) en la ciudad de Guayaquil. No es transparente desaparecer y ni siquiera utilizar los famosos canales de WhatsApp sugeridos aquí por el concejal (Raúl) Chávez en la segunda sesión de Concejo, para poder referir alguna sugerencia o algún inconveniente que exista en una sesión, o ponerlo en conocimiento en las dichosas sesiones previas de Concejo de 30 minutos", expresó.

Y agregó que la licencia que estaban tramitando en el segundo punto de la orden del día era "una ilegalidad que usted (Álvarez) pretende que hoy (jueves) se avale". "Realmente todo esto carece de lógica y sentido común, que recién hoy se quiera conceder esta licencia, a título de ratificación, cuando el alcalde ya volvió de sus funciones. Además, de que tal figura no existe en el Cootad ni mucho menos en la Losep, que es la que regula el talento humano", sostuvo.

Enseguida, el alcalde Álvarez le contestó: "Me da risa". Y nuevamente, tomó la palabra la concejala Vera. Y acusó a Chóez de supuestamente no realizar recorridos en obras ni de cumplir funciones en oficina en horarios establecidos y de abstenerse de votar a favor de las obras del Quinto Acueducto en Monte Sinaí y del alcantarillado para la parroquia Pascuales.

"Aunque usted ha sido 10 años funcionaria pública, jamás quiso ver esas realidades, y ahora que tiene la capacidad de hablar, de proponer, de incidir a favor de la gente, lo único que hace es beneficiarse y hacer show cada vez que a usted le da la regalada gana", dijo Vera.

Luego, Aquiles Álvarez también le respondió a Chóez. "Yo no voy a caer en discutir con usted, yo se lo dije una vez en mi despacho, nunca más voy a discutir con usted. Usted está así por el tema de las tablets en la Fiscalía, entiendo que ya fue a rendir versión, y ese proceso continúa. Entonces, usted, obvio me odia, entonces ese odio la nubla y, ¿sabe qué es lo más chistoso y maravilloso de este país? Que este país es generoso. ¿Si sabe porque está usted ahí sentada? Primero, por Dios. Y segundo, porque la estrategia para que pueda ganar su pana del alma (Jorge) Acaiturri, fue poner segunda en la lista de la señora Bombón (Mayra Montaño), porque sino no arrastraba ningún voto", expresó.

Enseguida tomó la palabra la también concejala socialcristiana Soledad Diab, en defensa de Álvarez. "No podemos dejar de levantar nuestra voz de manera altiva, para defender el sacrificio del señor alcalde y de este Concejo Cantonal...no para aquellos que nunca hicieron y nos dejaron quebrados", dijo.

Finalmente Álvarez no permitió que Chóez responda a las acusaciones y procedieron a votar la orden del día, que fue aprobada con 12 votos a favor y uno en contra, el de edil socialcristiana.

Pero el alcalde volvió a referirse en contra de Chóez. "Tanto tiempo por el punto dos, por una licencia insignificante. La verdad que por eso este país está en la m, por perfiles así, que vienen a molestar y no a trabajar", expresó antes de dar paso al tercer punto de la orden del día.

