Más de medio millón de dólares para noticiero digital municipal

El plan de arborización está para 2026. Una intervención integral en la Pradera, para 2025. Pero tendrá prioridad este 2024 en Guayaquil un noticiero digital con el que el Municipio liderado por Aquiles Álvarez pretende informar lo que hace.

El costo referencial (sin IVA) de este proceso supera el medio millón de dólares: 643.369 dólares, con cargo a los ejercicios económicos 2024 y 2025. Al menos así se evidencia en los documentos que ya se encuentran subidos en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Se trata de la contratación de la “estrategia, preproducción, producción y postproducción del noticiero digital para informar las diferentes obras, servicios, campañas, programas y las diversas acciones de la Municipalidad de Guayaquil”.

La concejala Ana Chóez analiza demandar al alcalde Aquiles Álvarez Leer más

Con partida presupuestaria aprobada el 1 de abril, el proceso está en la etapa de calificación de participantes y se estima que se lo adjudique a finales de este mes de mayo.

El 12 de abril anterior, Jorge Viteri, delegado del alcalde, designó una comisión técnica para que lleve a cabo la revisión del pliego, etapas de preguntas, respuestas y aclaraciones, así como la apertura de ofertas.

“La comisión técnica contará con la asesoría del director financiero municipal y del procurador síndico o de quienes hagan sus veces para efecto de este proceso, quienes intervendrán con voz, pero sin voto”, se lee en la resolución.

En otro documento se observa que se designó a Ronald Córdova, subdirector de Relaciones Públicas, Prensa y Medios Digitales del Municipio, para que autorice y apruebe los documentos. La designación fue suscrita el 16 de abril por Andrés Seminario, quien figura como director general de Comunicación Social y Prensa.

¿Pero en qué consiste este llamativo proceso? EXPRESO revisó que en el proyecto del contrato se detalla el desarrollo del noticiero, con una duración de hasta 32 minutos, videos promocionales de hasta 15 segundos, o el desarrollo de un programa resumen de hasta 30 minutos.

El plazo para la prestación de los servicios contratados es de 270 días, contados a partir del día siguiente de la notificación por parte del administrador.

“Por los derechos de autoría se demandó al Municipio de Guayaquil y Siglo XXI” Leer más

En tanto, en una revisión a los procesos de contratación que la Municipalidad de Guayaquil ha subido al Sercop (del 1 de enero al 7 de mayo de 2024) se encuentran otros tres que, así como este, superan los 500.000 dólares.

En este periodo, uno es de 3,1 millones de dólares, para el servicio de desinfección, limpieza y descontaminación en centros de atención de salud de la red hospitalaria del Municipio, y del Hospital Veterinario.

Hay otro, por 2,5 millones de dólares, para la pavimentación y mejoramiento de la estructura en varios tramos del recorrido de la troncal 4 del sistema de la Metrovía (que pretende conectar el suburbio con el centro de la urbe y está retrasada).

Este proyecto de un noticiero digital recuerda a la de 700.000 dólares que en 2022 el Municipio, en aquel entonces encabezado por Cynthia Viteri, destinó para contratar a una productora con el propósito de crear contenido institucional.

Ese programa fue bautizado como ‘Más Guayaquil’ y la dirección de Comunicación de aquella época argumentó que el fin era dar a conocer los servicios que la entidad da a los guayaquileños. De manera similar a este nuevo caso.

Aquiles Álvarez cumplirá un año de gestión este martes 14 de mayo. Cabe recordar algunas declaraciones en torno a cómo ‘heredó’ el Municipio de manos de Viteri. Ha dicho que hubo mala planificación financiera e incluso calificó como “preocupante” la realidad económica. “La mala planificación financiera, a nivel administrativo, ha sido un desastre y por eso estamos como estamos (sic)”, declaró hace menos de un año ante la prensa.

Metrovía: Venció el plazo del alcalde y la parada aún no es retirada Leer más

En tanto, durante su administración se estrenó el pódcast ‘La Voz Ciudadana, una conversación desde el Sillón de Olmedo’, que semanalmente se transmitía en la cuenta de YouTube del Cabildo. Por ahí pasaron algunos funcionarios municipales.

Al respecto, EXPRESO solicitó a la entidad una entrevista para conocer más detalles del noticiero, pero no hubo una respuesta hasta el cierre de la nota.

Para la ciudadanía, este tipo de proyectos no son en absoluto una prioridad. “Me parece increíble que en el Sercop se esté siquiera contemplando tener un noticiero digital. Con ese más de medio millón (de dólares) se pueden hacer obras, obras que los guayaquileños necesitamos. Sombra y calles, por ejemplo; además de buenas veredas o la reconstrucción de parques abandonados”, opinó Homero Rendón, residente del barrio Garay.

Gabriel Gómez, de 30 años, comentó de manera similar. Él reside en la ciudadela Martha de Roldós y para llegar a su trabajo (en el centro) toma hasta dos buses o la Metrovía. Para él, la prioridad es atender la movilidad y mejorar la infraestructura de la ciudad.

“Gastar tanto en un programa o cuestión de noticiero no lo comparto. Para eso están las redes sociales, que anuncien las obras y punto, pero no considero que ahora sea oportuno un gasto así”, manifestó el publicista, quien lamentó no ver algún trabajo de regeneración o de mejoras, con excepción de las “calles principales”.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ