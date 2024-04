“Por los derechos de autoría se demandó al Municipio de Guayaquil y Siglo XXI”

Carmen Cadena cuenta que han pasado casi tres años entre funcionarios que “se tiran la pelotita” sin que nadie, subraya, asuma responsabilidades, mientras la obra permanece en cajas sin saber si algún día será nuevamente exhibida. Abraza la esperanza que el actual alcalde, Aquiles Álvarez, le dé audiencia y que tome cartas en el asunto. Hace, además, un llamado a los guayaquileños para que se cuide el patrimonio local.

¿Qué respuesta tuvo cuando se desmontaron, en la gestión de Cynthia Viteri, los murales del Museo de Arcilla? Recuérdenos lo que sucedió.

Lo ejecuta María José Félix (exdirectora municipal de Cultura), me dijeron el nombre de quien contrató, pero ni si quiera es artista. Es la forma más inconsulta, el desmontaje era muy fácil de quitarlo porque hay una técnica que tenía que llamarme y yo le explicaba. Punto. El costo es de más de $1 millón. Se nos dijo que se iba a poner ahí un centro médico, pero nadie sabe qué se va a hacer con esa obra, que son catorce murales que cuentan 500 años de la historia del país y de Guayaquil. Hablé con David Harutyunyan (quien asumió temporalmente la dirección de Cultura) y me dijo que iba a inaugurarlo en otro sitio, pero no sucedió.

De todo esto ya pasó un par de años y ahora está una nueva administración. ¿Ha tenido contacto con alguien del equipo de Aquiles Álvarez?

He pedido una tutela administrativa al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi), por los derechos de autoría se hizo la demanda al Municipio y a la Fundación Siglo XXI y a la final se consiguió que la jueza asistiera con una parafernalia de policías para hacer la inspección de la obra.

¿Qué consecuencias trajo la inspección?

Esto fue en septiembre anterior y el abogado del Municipio no permite que abra las cajas porque no hay un experto presente. Le explico que tengo el más grado alto de experticia porque tengo una maestría en arte, soy licenciada en cerámica, y que la obra es mía y puedo manipularla como debe ser... Cogimos un pedazo (del cartón) y sonaba como tazas rotas. Eso está en el Museo Municipal; ahí está, amontonado y cada vez que lo manipulen será más el daño.

¿Finalmente no hubo una resolución de cuál será el paradero de la obra?

Le dije al abogado que el Municipio debió haber aprovechado esta oportunidad, a mi costo, para que Guayaquil se entere cómo está la obra, pero a la final no permitió que abriéramos y ahí se quedó. He bajado los brazos por tratar que haya justicia.

¿Cuánto costaría el mantenimiento de las obras para que vuelvan a exhibirse?

Solamente he podido hacer una evaluación de diez murales, pero son 14. No podría dar un monto fijo, pues habría que hacer una revaluación. Lo grave es que la obra tenía un sustento de madera con afianzamiento de acero, pero todo eso está botado, lo sacaron como baldosa de baño.

Cadena muestra fragmentos de obras. GUSTAVO GUAMAN

Con todo lo que ha comentado, qué mensaje le envía ahora al alcalde.

He pedido audiencia, no me da. Hay una leve esperanza de que el señor se sensibilice, que haga las cosas bien para Guayaquil y que tome cartas en el asunto. Que a la final se busque y se diga qué pasó, quién ordenó, qué sentido tiene, por qué se destruyó... No entiendo por qué destruyeron todo, lo podían haber salvado. Cuando he ido por dos ocasiones al Museo Municipal, me reciben, se hace la gestión, y hasta luego. Nadie me dice nada y nadie me explica nada.

Preliminarmente comentó que llevará el caso a otras entidades, como el Ministerio de Cultura. ¿Qué le han dicho desde esta cartera de Estado?

Ellos van a hacer una reunión esta semana para tratar el asunto porque dicen que como es un museo que no le corresponde al ministerio, no tienen mucha injerencia. ¿Pero quién protege una obra de arte? ¿Quién protege al artista? ¿Quién protege los fondos del Estado? Guayaquil tiene avidez por la cultura y vemos ahora teatro, danza, música, pero también debería considerarse el arte de pensamiento. Han hecho pedazos un referente nacional.

¿Qué se requiere finalmente para ver otra vez la obra?

Se necesita buena voluntad, dinero para restaurarlo, y que lo ubiquen en un sitio digno. Pido a los guayaquileños que se empoderen de sus valores...

