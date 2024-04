Guayaquil: El Cabildo comprará 4 generadores para las estaciones críticas de bombeo

A través de un comunicado emitido este 18 de abril, el Municipio de Guayaquil anunció que, a través de Emapag e Interagua, comprará generadores para las estaciones de bombeo ubicadas en los puntos críticos de la ciudad, como medida de contingencia para afrontar la emergencia eléctrica que vive el país.

"Son ocho las zonas más susceptibles a los cortes de agua potable, por estar en lugares altos y recibir el servicio a través de estaciones de bombeo", explicó el gerente de Emapag, Mario García, durante la sesión del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Cantonal, que se efectuó en el Salón de la Ciudad.

Según detalló el Cabildo, cuatro generadores serán comprados a corto plazo, con una inversión de $ 250.000 que la dará Interagua; y los otros cuatro serán alquilados para cubrir las zonas afectadas. Con ello, dijo García, las estaciones seguirán funcionando y el abastecimiento de agua potable será normal, aunque se produzcan los apagones.

Sectores altos como Mapasingue, la Pancho Jácome y Colinas del Hipódromo ya se han visto afectados por los cortes. En la cooperativa Enner Parrales, ubicada en la Florida Norte, los habitantes piden ayuda, puesto que han tenido cuatro cortes de luz en menos de 24 horas, y por la misma razón tampoco agua desde las 9:00 del pasado 17 de abril.

"No tenemos agua ni para tomar, cada botellón cuesta un dólar, con cincuenta centavos. Imagínese cuántos tenemos que comprar al día. En mi caso he optado por comer afuera y solo utilizar el agua para beber. Cómo no hay luz, tampoco tenemos internet, los cortes de energía no coinciden con los anunciados. La luz regresa por dos horas y se vuelve a ir. Esto es una pesadilla", exclamó a EXPRESO la residente Martha Sellán, quien como el resto de residentes pide que se soluciones el problema.

Para muchos, la opción de que se coloque un generador en el lugar y la planta que los abastece resulta más que necesario.

En Guayaquil, sin embargo, la localización de los generadores se decidirá mediante parámetros técnicos. "En Guayaquil hay 60 estaciones de bombeo, de las cuales 42 son sensibles a cortes de agua potable por los apagones, mientras que 20 sufren cortes inmediatos del servicio de agua potable cuando se va la luz", explicó García.

El pasado 17 de abril, como lo publicó EXPRESO, Interagua, ya anticipó de los posibles efectos. Que la crisis energética afectaría principalmente a las zonas altas y a aquellos sectores que dependen de la impulsión de agua o cuyos terrenos son irregulares, detalló.

Informamos de a nuestra comunidad. 🔌🚱 Los racionamientos eléctricos en Guayaquil afectan la distribución de agua potable en sectores altos y dependientes de bombas de agua. ¡Estamos trabajando para minimizar los impactos y brindar un servicio de calidad! pic.twitter.com/mgbvaztsVd — Interagua C. Ltda (@interagua) April 17, 2024

En tanto, a través de un decreto presidencial, Daniel Noboa dispuso la suspensión de la jornada laboral al sector público y privado este jueves 18 y viernes 19 de abril, en medio de la emergencia. En el sector público, dice el decreto, las jornadas serán recuperables a través de una hora adicional de trabajo los días subsiguientes.

El Gobierno ha señalado que la situación es históricamente compleja en el sector eléctrico. Entre los aspectos más destacados se encuentran las condiciones críticas de los embalses de Mazar y Paute, que registran un nivel de almacenamiento operativo de 0 % en Mazar; y de 4 % en Paute.

