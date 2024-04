Los apagones duplican las ventas de los generadores eléctricos

El ‘fantasma’ de los apagones no se ha ido y no se irá mientras no exista una solución para repotenciar las plantas que generan la electricidad. Aunque ahora el Gobierno habló de un sabotaje, lo que cuenta para los ciudadanos es que en su ciudadela o en su negocio en los últimos días se han dado cortes de energía eléctrica.

Un día después de que se reconoció que nuevamente habrá cortes de luz planificados, los ciudadanos salieron a comprar generadores de energía eléctrica.

Eran las 11:00, de ayer, cuando la Ferretería León ya cuantificaba que tenía un incremento de un 30 % de venta de generadores eléctricos, en su local de Rumichaca y Aguirre.

En promedio, las ventas se duplicaron ayer, en los locales que tienen generadores eléctricos y que están ubicados en el centro de Guayaquil, según indicaron los administradores de las ferreterías consultados por Diario EXPRESO.

Los equipos se encuentran desde 113 dólares, pero este es de 950 vatios y sirve para prender dos focos y una refrigeradora de 12 pies, según explicó Pastor León, administrador de la Ferretería León.

Entre los compraderos estuvo Orlando Mieles, quien contó a este Diario que es dueño de una heladería y que por los apagones ya se le dañó un congelador que le costó 900 dólares. “Nadie me va a devolver el congelador que se me dañó por los cortes de energía. He tenido que comprar tres generadores de energía eléctrica y en esto estoy gastando 1.200 dólares, porque sin luz no vendo nada”, manifestó Mieles mientras probaba que el equipo funcionaba.

La mayoría de los dueños de negocios que estaban comprando los generadores señalaron que sus ventas han bajado. “Entre otros productos vendo mochilas escolares y justo ahora que es el inicio de clases en la Costa reaparecen los apagones, cuando no hay luz no vendo nada”, se quejó Walter Loor, dueño de la Importadora Katherine.

Los restaurantes también son los afectados. “Nadie entra a comer cuando no hay energía eléctrica, solo de esta semana ya tengo pérdidas por 1.000 dólares y a esto hay que sumar que estoy invirtiendo 400 dólares en un generador de energía eléctrica, porque no puedo permitir que se dañe la comida que tengo en la refrigeradora”, indicó Mario Castro, administrador de un restaurante en Guayaquil.

Los ciudadanos ayer también salieron a comprar reguladores de voltaje. Estos adaptadores se encuentran en el mercado desde 8 dólares, el precio sube dependiendo del tamaño del electrodoméstico que se quiere proteger.

Las quejas de los ciudadanos también fueron por el nivel de calor que hay en Guayaquil y no se puede usar el acondicionador de aire, por lo que se buscaban opciones de enfriadores o ventiladores que funcionen con prerrecarga.

