Noboa declara en emergencia el sector energético y pide la renuncia a la ministra

El presidente Daniel Noboa anunció hoy, 16 de abril del 2024, la declaratoria de emergencia del sector energético del país. Lo hizo en un evento en la ciudad de Guayaquil, donde cumple una agenda oficial. Junto con esta decisión, el primer mandatario anunció que solicitó la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Arrobo, y el inicio de investigaciones por supuesto "sabotaje" en algunas plantas de energía eléctrica del país.

Según el primer mandatario, tiene información de que en ciertas plantas de energía eléctrica hubo sabotaje. "Nosotros no vamos a permitir que eso pase. Lo hacen de miserables en la última semana de una consulta popular porque saben que la tenían perdida".

Noboa dijo que ya presentaron la denuncia a la Fiscalía y el CIES está trabajando en eso. "Toda persona involucrada será considerada, no solo como un traidor a la patria, si no como una amenaza a la seguridad nacional. Nadie me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle cinco horas de apagón a Guayas".

"No vamos a dar más apagones en esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión" Daniel Noboa, presidente de la República.

Y para contrarrestar el impacto de los apagones en los ciudadanos, el presidente Noboa dijo que el Gobierno asumirá el 50 % de las planilla de luz eléctrica de los hogares del mes de abril. "Un pocotón de PhD (doctores) que nos atacan. Mas suenan hdp que PhD".

El presidente Noboa dijo que no dará descanso a ninguno de los "criminales, ni a los políticos, ni exfuncionarios, ni expresidentes... Vamos a tomar los correctivos necesarios y lo haremos hoy, no mañana". Según el primer mandatario, la intención es darle vuelva a la consulta popular de este domingo 21 de abril del 2024. "Guayas será protagonista de esta consulta popular".

Este anuncio del presidente llega luego de que el Gobierno Nacional iniciara un periodo de racionamiento de energía eléctrica en todo el país con cortes periódicos. Este es un problema que heredó el primer mandatario del Gobierno anterior.

Noticia en desarrollo...