Consulta Popular: Más de 184.000 ecuatorianos podrán votar en España

Informes técnicos recomiendan no realizar votaciones en México e Israel

Un total de 184.470 ecuatorianos residentes en España están llamados a participar en el Referéndum y Consulta Popular 2024 convocado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el próximo domingo 21 de abril, para responder a once preguntas sobre las líneas maestras de su gestión: seguridad, justicia, inversiones y empleo.

Los centros de votación en España estarán abiertos desde las 9.00 horas (11.00 GMT) a 19.00 horas (21.00 GMT), aunque la embajada de Ecuador en España recuerda que, de acuerdo con el artículo 62.2 de la Constitución ecuatoriana de 2008, el voto en el exterior no es obligatorio.

21 de abril de 2024 Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el próximo domingo para un nuevo referéndum convocado por Noboa.

¿QUÉ PASA CON MÉXICO E ISRAEL?

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, dijo este 16 de abril de 2024 que el proceso de sufragio por la consulta popular y referéndum no se podrá realizar en México debido a la crisis diplomática ni en Israel por la situación bélica.

La suspensión de la consulta popular en México e Israel está sobre la mesa Leer más

Estas situaciones se conocerán en la sesión del Pleno del CNE de este martes 16 de abril, que realizará a las 11:30.

Sin embargo, Atamaint anticipó que los informes técnicos que se pondrán en conocimiento "recomiendan al Pleno no realizar elecciones o suspender las por temas de seguridad, pese a que, en el caso de México, tanto el CNE como la Cancillería, hemos agotado todas las posibilidades para garantizar el derecho al voto pero con seguridad a los compatriotas tanto en Monterrey como en Ciudad de México. Me anticipo a decir que estos esfuerzos que se han hecho no son viables de aplicar pues el factor que tenemos en contra es el tiempo".

En cuanto a Israel, indicó que hay sobradas razones para no realizar las elecciones por la guerra.

Compatriotas empadronados Según el CNE, hay 429.165 compatriotas empadronados habilitados para votar en todas las circunscripciones del exterior.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ