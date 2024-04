Los apagones generan intermitencia en las operadoras de telefonía

La hipótesis de que los apagones nuevos que hay en Ecuador en este abril de 2024 serían los que generan la intermitencia en las operadoras de telefonía, tal como publicó Diario EXPRESO, fue confirmado por Claro.

En un comunicado Claro dijo que debido a los racionamientos de energía eléctrica pueden presentarse intermitencias en los servicios de voz y datos.

¿Qué pasa con la señal de @ClaroEcua que va y viene? Sin internet, sin telefonía, sin televisión. Ya tenemos horas de intermitencia aquí en Daule, en las urbanizaciones La Rioja y Villa Italia. Y desde hace 3 semanas que no se puede realizar llamadas. ¡Den una solución por favor! — Jonathan Jiménez 🇪🇨 (@Jona_Jimenez) April 14, 2024

"Desde Claro ponemos todo nuestro contingente para l continuidad de la operación y contamos con sistemas de respaldo que suministran energía por un determinado periodo de tiempo", destacó la empresa de telecomunicaciones.

Cuando la suspensión del servicio de energía eléctrica es prolongado y recurrente, este periodo de respaldo disminuye, debido al corto tiempo que se dispone para su recarga total, agregó Claro.

El problema es general, porque los usuarios de Movistar, CNT y Tuenti también reportan dificultad para comunicarse cuando hay apagones, los gremios que los representan todavía no han enviado un comunicado, para que el usuario esté informado y sepa el por qué hay intermitencia. Un problema que afecta económicamente a los negocios que venden por WhatsApp. "Escribí a un electricista a su WhatsApp para contratarlo para que me haga una instalación para acondicionador de aire, pero por la intermitencia no pudo leer el mensaje y tuve que contratar a otro. Hasta yo estoy perdiendo dinero, porque no me llegan los mensajes de mis clientes a quien le hago carrera de taxi", contó a Diario EXPRESO Ronaldo Velasco, usuario. Los usuarios en las redes sociales piden una solución y que exista un compensación por el tiempo que no existe el servicio, pero sobre este último punto ni las autoridades ni las empresas se han manifestado.

