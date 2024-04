El Ministerio de Energía y Minas señaló este miércoles 17 de abril de 2024 que se mantienen los cortes de electricidad a nivel nacional en Ecuador, país que desde el martes 16 de abril está en emergencia energética provocada por una crisis en la que confluyeron aspectos climáticos, planificación, administración y "corrupción histórica".

Esto pese a que el mismo martes, el presidente de Ecuador, afirmara que esta semana no se darían cortes de luz. "Nadie a mí me va a 'cuentear' (contar un cuento) en el último segundo de que tenemos que darle cinco horas de apagón a (la provincia del) Guayas. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana", dijo. Una promesa que no pasó de eso pues en la madrugada volvieron los apagones desatando la crítica de los usuarios.

Este miércoles la Presidencia de la República ha tomado otras decisiones, tras los resultados de una investigación preliminar en la que aseguran que "funcionarios de alto nivel de la Cartera de Estado (Energía y Minas), incluida la exministra Andrea Arrobo, ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del sistema nacional energético".

¿Por qué se suspende la jornada laboral en Ecuador este 18 y 19 de abril? Leer más

Estas primeras investigaciones, indica el comunicado, suprimieron y deshicieron advertencias y alertas al Comité de Crisis Energética, "con el propósito de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones oportunas. Es decir, los recortes de energía no solo respondieron a circunstancias ambientales, sino a actos inauditos de corrupción y negligencia".

ESTAS SON LAS RESOLUCIONES:

Solventar el 50% de la factura eléctrica del mes de abril de los hogares ecuatorianos. Decretar la suspensión de la jornada laboral los días jueves 18 y viernes 19 de abril de 2024. Los sectores estratégicos del Gobierno estarán operativos y enfocados al 100% en la tarea de la resolución de la crisis energética. Durante estos días se efectuarán mantenimientos en las plantas eléctricas, lo que implicará el racionamiento energético en horarios determinados inamovibles, que será comunicados hoy a las 17:00 mediante la página del Ministerio.

RELACIONADAS El Gobierno declara en emergencia al sector eléctrico por 60 días

COLOMBIA NO AYUDA MÁS

Desde el pasado domingo, se han registrado cortes de energía en diferentes zonas del país ante una escasa producción en las centrales hidroeléctricas, afectadas por bajos caudales en los ríos que las alimentan debido a la escasez de lluvias, entre otros motivos.

El Gobierno colombiano por su parte suspendió el suministro de energía a Ecuador por el bajo nivel de los embalses y lamentó el 16 de abril que Ecuador sufra apagones temporales por el racionamiento de electricidad. "Siento mucho por el pueblo ecuatoriano que comience el racionamiento eléctrico en su país", expresó Petro en la red social X, donde recordó el compromiso hecho el año pasado con el anterior presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, de "proveer el servicio hasta que no se pusiera en peligro la misma estabilidad eléctrica de Colombia".