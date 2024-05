Jorge Acaiturri señala a Aquiles Álvarez de tener pensamientos retrógradas

Luego del cruce de palabras que hubo entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la concejala socialcristiana Ana Choez, durante la última sesión de Concejo Cantonal, el asambleísta por el Partido Socialcristiano (PSC) Jorge Acaiturri se refirió al tema y le respondió al primer edil en una entrevista con Radio Morena este 13 de mayo. Que nunca antes quien dirige la Alcaldía había tenido pensamientos tan retrógradas y atrasa pueblos como los tiene hoy, fueron parte de sus señalamientos.

El pasado 9 de mayo, como lo publicó entonces EXPRESO, el impasse surgió al Choez criticar por la falta de sesiones del Concejo que hubo en las últimas semanas.

"Fue por la prensa que el 19 de abril se conoció sobre la presunta ausencia de usted (Álvarez) en la ciudad de Guayaquil. No es transparente desaparecer y ni siquiera utilizar los famosos canales de WhatsApp sugeridos aquí por el concejal (Raúl) Chávez en la segunda sesión de Concejo, para poder referir alguna sugerencia o algún inconveniente que exista en una sesión, o ponerlo en conocimiento en las dichosas sesiones previas de Concejo de 30 minutos. La licencia que estaban tramitando en el segundo punto de la orden del día era una ilegalidad que usted (Álvarez) pretende que hoy (jueves 9 de mayo) se avale. Realmente todo esto carece de lógica y sentido común, que recién hoy se quiera conceder esta licencia, a título de ratificación, cuando el alcalde ya volvió de sus funciones. Además, de que tal figura no existe en el Cootad ni mucho menos en la Losep, que es la que regula el talento humano", sostuvo Choez; quien fue acusada por Álvarez de no realizar recorridos en obras ni de cumplir funciones en oficina en horarios establecidos, y quien ahora analiza demandar al alcalde por violencia de genero.

Esta situación en la que el primer edil además aseguró que Choez lo odiaba y que ese "odio la nubla", dio cabida a una serie de opiniones ciudadanas y de funcionarios como Acaiturri, quien públicamente se solidarizó con la concejala.

"Toda mi solidaridad con Ana Choez por un acto autoritario, prepotente y que demuestra la forma con la que esta Alcaldía está actuando, que se ha pasado persiguiendo y peleando con todo el mundo en lugar de ponerse a trabajar. Luego, mi solidaridad con el pueblo guayaquileño porque nunca antes en la vida habíamos tenido pensamientos tan retrógrados, tercermundistas y atrasa pueblos por parte de quien dirige el Cabildo, porque eso de que váyanse a vivir a Suiza si esto no les gusta, jamás había pasado. Jamás", argumentó el asambleísta; al referirse también a lo dicho por Álvarez la semana anterior en relación a los problemas que presenta la ciudad y las obras y los tiempos en los que se ejecutan.

"Guayaquil nunca ha sido Suiza y siempre van a haber problemas y siempre vamos a tener que luchar todos los días contra los problemáticos. Así que, el que espere que Guayaquil se convierta en Suiza, que se vaya a vivir a Suiza", expresó entonces el alcalde; generando una serie de reclamos por parte de la ciudadanía.

Durante la entrevista radial, Acaiturri también se refirió a la crítica que hizo en su contra Álvarez durante el impasse con Choez.

"¿Si sabe porque está usted ahí sentada? Primero, por Dios. Y segundo, porque la estrategia para que pueda ganar su pana del alma (Jorge) Acaiturri, fue poner segunda en la lista de la señora Bombón (Mayra Montaño), porque sino no arrastraba ningún voto", expresó en aquella ocasión. A lo que Acaiturri ahora respondió asegurando que quien lo ubicó como Parlamentario fue la militancia del PSC.

"El que me ha nombrado ahora es el señor Álvarez. Cuando yo renuncié al Concejo, lo hice porque la militancia del PSC me decía que represente a los guayaquileños en el Parlamento, pero por lo que veo con el mes que estuve este señor (Álvarez) se quedó obsesionado conmigo", aseguró.

