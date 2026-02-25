Christian Zurita reacciona a acusaciones de ‘Pipo’ y pide que permanezca en España

Las declaraciones de ‘Pipo’, en las que acusa al presidente de haber ordenado el crimen, abren un frente judicial y político

Fotografía de archivo del excandidato a la Presidencia de Ecuador en reemplazo de Fernando Villavicencio, Christian Zurita

Las declaraciones de Wilmer Geovanny Chavarría Barre, conocido como ‘Pipo’, quien desde España acusó al presidente Daniel Noboa de estar detrás del asesinato de Fernando Villavicencio, provocaron una inmediata reacción de Christian Zurita, amigo cercano del excandidato presidencial y quien asumió la postulación tras el crimen de 2023.

Zurita sostuvo que las afirmaciones del cabecilla de la organización criminal Los Lobos evidencian la magnitud de los intereses que rodean el caso. “Solo denota el complejo entramado de intereses que está detrás del caso; el de Fernando Villavicencio es el crimen político más grave desde el retorno a nuestra democracia”, expresó.

El periodista agregó que fueron “tantos los poderes interesados en acabar con él y su círculo” que actualmente varios actores políticos aparecen señalados como posibles responsables. Incluso aseguró que él mismo ha sido mencionado en ese contexto. “Incluso yo he sido señalado como tal”, afirmó.

Para Zurita, más allá de los señalamientos cruzados, lo relevante es que las declaraciones podrían abrir una nueva línea de investigación en España que permita esclarecer lo ocurrido. Recordó además una advertencia que, según dijo, recibió Villavicencio: “No permitirán que llegue”. “Lo lograron con él y luego conmigo”, añadió, en referencia a los hechos posteriores al asesinato.

En ese sentido, consideró que, tras las recientes declaraciones, lo correcto sería que alias Pipo permanezca en territorio español mientras se profundizan las indagaciones judiciales.

Según la agencia EFE, ´'Pipo' afirmó que ciertos funcionarios ecuatorianos, incluida una persona cercana al ministro del Interior, le habrían insinuado que la orden del crimen vino directamente del presidente, y que él habría sido presionado para incriminar a otras figuras políticas —una acusación que no ha sido respaldada por pruebas, por ahora.

Crimen de Fernando Villavicencio en medio de la campaña

El asesinato de Fernando Villavicencio, perpetrado el 9 de agosto de 2023 en Quito, ya dejó sentencias contra cinco autores materiales: Carlos Angulo (alias ‘Invisible’), señalado como coordinador del ataque, junto a los sentenciados Jhon Rodríguez, Héctor Guerrero, Alexis Castillo y Alberto Castillo, identificados como parte del grupo que ejecutó el atentado.

Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, el crimen fue ejecutado por una estructura vinculada a la organización criminal Los Lobos, considerada una de las principales bandas del país y con nexos con el narcotráfico transnacional. La Fiscalía mantiene abierta una línea investigativa para determinar a los autores intelectuales y el financiamiento del atentado, dentro de un proceso por delincuencia organizada que continúa en etapa de profundización.

