Merluza Real, el nuevo filete congelado de Alimentos Real de NIRSA, llega desde el Atlántico argentino.Shutterstock

Alimentos Real lanza Merluza Real, una proteína práctica y accesible para tu mesa

La marca ecuatoriana amplía su portafolio de congelados con un filete de merluza importado del Atlántico argentino

Alimentos Real, marca de productos de consumo masivo de la empresa ecuatoriana NIRSA, continúa fortaleciendo su portafolio con el lanzamiento de Merluza Real, un filete de pescado congelado pensado para las familias que buscan nutrición, practicidad y confianza sin afectar su presupuesto.

El nuevo producto llega en un contexto favorable: en los últimos años, la categoría de mariscos congelados ha registrado un crecimiento de doble dígito, impulsado por la necesidad de soluciones rápidas y fáciles para la preparación de comidas diarias. Frente a esta tendencia, la empresa de alimentos identificó la oportunidad de desarrollar una alternativa de consumo cotidiano, con un filete suave, versátil y apto para toda la familia.

Importada del Atlántico argentino, esta proteina es el resultado de un trabajo iniciado en 2023, enfocado en combinar calidad confiable con un precio justo, permitiendo que más hogares ecuatorianos accedan a proteínas del mar como parte de una alimentación balanceada

Una solución práctica para las comidas de todos los días

El producto se presenta en un práctico empaque de 454 gramos, listo para preparar, y ya está disponible en los principales supermercados y tiendas de autoservicio del país. Su sabor suave y textura delicada la convierten en una opción ideal para recetas tradicionales como ceviches, sudados, empanizados u opciones al horno, facilitando la variedad del menú diario sin complicaciones.

Con Merluza Real, Alimentos Real fortalece su propuesta de proteínas del mar para el consumo diario.Shutterstock

Desde el punto de vista nutricional, la merluza es reconocida por su alto contenido de proteínas, bajo aporte graso y fácil digestión. Además, aporta Omega-3,´ vitaminas del complejo B y minerales esenciales como hierro y fósforo, beneficios clave para el bienestar de niños y adultos.

El lanzamiento también refuerza el compromiso de NIRSA con la sostenibilidad y la pesca responsable. A través de la Fundación TUNACONS, la compañía cuenta con la certificación Marine Stewardship Council (MSC) para el 100 % de su pesca de atún, así como con los sellos Dolphin Safe y Best Aquaculture Practices (BAP), que respaldan prácticas responsables, seguridad alimentaria y cuidado del medio ambiente.

Por qué dejar la carne fuera del refrigerador aumenta el riesgo de intoxicación

Leer más

Con Merluza Real, Alimentos Real reafirma su propósito de llevar a la mesa de los ecuatorianos productos de calidad, nutritivos y confiables. La campaña de lanzamiento incluirá diversas acciones que serán comunicadas a través de las redes sociales oficiales de la marca @alimentosrealoficial.

