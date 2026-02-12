Por qué dejar la carne fuera del refrigerador aumenta el riesgo de intoxicación

Descongelar alimentos a temperatura ambiente puede disparar el crecimiento de microbios dañinos en pocas horas

Descongelar sobre el mesón de la cocina parece práctico: se saca en la mañana y está lista para la cena. Sin embargo, expertos en inocuidad alimentaria advierten que esta costumbre, tan común como riesgosa, puede favorecer la proliferación de bacterias y aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

Aunque muchas personas lo hacen, dejar la carne, el pescado o el pollo a temperatura ambiente no es seguro. El problema radica en lo que los especialistas llaman la “zona de peligro de temperatura”, que va aproximadamente de 4 °C a 60 °C. En ese rango, bacterias como E. coli y Salmonella se multiplican con gran rapidez.

Cuando la carne se descongela sobre el mostrador, la superficie -donde suelen estar presentes los patógenos- alcanza rápidamente esa zona de peligro, incluso cuando el interior todavía permanece congelado. Si el alimento se mantiene más de dos horas en ese rango térmico, las bacterias pueden pasar de cientos a millones, elevando de forma significativa el riesgo de intoxicación, tanto al manipular el producto crudo como al consumirlo después.

Métodos seguros para descongelar carne

En el refrigerador (el método más seguro):

Mantenga el refrigerador por debajo de 4 °C.

Coloque la carne en un recipiente hermético o en una bolsa sellada.

Ubíquela en el estante inferior para evitar que los jugos contaminen alimentos listos para consumir.

En agua fría (más rápido, pero requiere supervisión):

Introduzca la carne en una bolsa plástica hermética.

Sumérjala completamente en agua fría del grifo.

Cambie el agua cada 30 minutos para mantener la temperatura baja.

Nunca use agua tibia o caliente, ya que favorece el crecimiento bacteriano.

Love-conomy: cómo San Valentín impulsa el consumo emocional y las compras digitales Leer más

¿Se puede volver a refrigerar?

Si la carne se descongeló en el refrigerador y no se cocina de inmediato, puede mantenerse allí con seguridad. Las carnes rojas pueden durar entre tres y cinco días adicionales; la carne molida, el pollo y los mariscos, uno o dos días.

En cambio, si se descongeló en agua fría, debe cocinarse de inmediato.

La conclusión es sencilla: descongelar bien no solo mejora la calidad del plato, sino que protege la salud. Planificar y respetar la cadena de frío puede marcar la diferencia entre una comida segura y un problema digestivo serio.

¿Cuánto tarda en descongelarse?

Los tiempos varían según el tamaño del corte:

Cortes pequeños (pechugas de pollo, chuletas, filetes de pescado, carne molida):

En refrigerador: hasta 24 horas.

En agua fría: alrededor de 1 hora por cada kilo; paquetes mayores pueden tardar entre dos y tres horas.

Cortes grandes (pavos enteros, asados, brisket):

En refrigerador: aproximadamente 24 horas por cada 2 a 2,5 kilos. Un pavo de 5 kilos puede requerir unas 48 horas.

En agua fría: unos 30 minutos por cada libra (aproximadamente media hora por cada 450 gramos), siempre totalmente sumergido.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!