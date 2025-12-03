Mundial 2026: Robbie Williams y Andrea Bocelli en el sorteo del 5 de diciembre

Todo sobre la gala del sorteo de la Copa Mundial 2026 donde Ecuador estará participando el 5 de diciembre

La fiesta ya empezó antes de que ruede un solo balón. Washington D. C. amaneció con ese cosquilleo mundialista que solo aparece cada cuatro años, y ahora más fuerte, porque la Copa del Mundo 2026 será la más grande de la historia.

La FIFA soltó la bomba final: el elenco de artistas que animará la ceremonia del sorteo. Y vaya elenco. Esto ya no parece un sorteo, parece una alfombra roja donde el fútbol se mezcla con Hollywood sin pedir permiso.

El escenario será el histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Ahí, donde respiró Sinatra y aplaudió el mundo, ahora se definirá el destino de 48 selecciones. A las 12:00, cuando se enciendan las luces, aparecerá Heidi Klum, elegante como siempre, recordando que hace 20 años ya vivió algo similar. Su voz volvió a cargar ese romanticismo mundialista: “El Mundial une al mundo”. Y sí, en este 2026, lo vuelve a hacer con más fuerza.

A su lado estará Kevin Hart, el comediante que convierte cualquier silencio en carcajada, y Danny Ramírez, actor con raíces mexicanas que confesó que esto es “un sueño hecho realidad”. Es que no todos los días se presenta un sorteo que mezcla Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones, y que reúne leyendas, artistas y selecciones.

En el escenario, la música será otro partido. Andrea Bocelli levantará aplausos antes de que se levanten las bolillas. Robbie Williams pondrá ese toque rebelde que ya es marca registrada. Y Nicole Scherzinger tendrá la misión de hacer vibrar un auditorio que, por sí solo, ya viene encendido. Cuando el último bombo esté vacío, Village People entrará con ese Y.M.C.A. que hace bailar incluso a los que juran que no bailan.

El sorteo se verá en todo el planeta, por FIFA.com y por todos los canales oficiales. Millones estarán pendientes porque, aunque falten meses para que comience la acción, el Mundial empieza aquí: donde los grupos toman forma, donde nacen los sueños y donde algunos ya sienten que la suerte les guiña el ojo.

