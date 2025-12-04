Radical Optimism Tour: los covers de Dua Lipa en cada país que conquistan a sus fans

La cantante sorprende en su Radical Optimism Tour con interpretaciones musicales que ya se han vuelto su sello personal

En su gira de conciertos, la cantante de origen albanés Dua Lipa ha apostado por una dinámica especial: interpretar canciones que representen la identidad de cada país.

Lo hizo con Tu misterioso alguien en Argentina y con Antología, de Shakira, en Colombia. Ahora fue el turno de México, en una presentación que marca su segundo show en el país, pero esta vez no estuvo sola.

Fher miembro de Maná apareció entre bastidores y, al unísono, comenzaron a escucharse las primeras líneas de Oye mi amor, un clásico del grupo. Con una sinergia expecial, Fher y Lipa demostraron al público que el tema sigue vivo, y la pelinegra le regaló a los fans otro cover emblemático.

Detalles de su gira de conciertos

El tour comenzó el 5 de noviembre de 2024 en Singapur, como parte de la promoción de su tercer álbum, Radical Optimism, con una programación de 81 shows a nivel mundial que concluirá el 5 de diciembre de 2025 en Ciudad de México. En el mismo, la cantante ha dejado ver su dominio del español con interpretaciones que varían según el país que visita.

El toque personal de sus giras aparece cuando añade un número musical especial dependiendo del lugar, incluso si eso implica cantar una versión en español y poner a prueba su reciente certificación en el idioma. En algunos casos, también ha contado con acompañantes.

En Brasil, interpretó Margarida Perfumada junto al ícono Caetano Veloso, en homenaje al carnaval brasileño, sumándose así a otras colaboraciones inesperadas.

¿Qué opinan los dueños de las canciones?

La selección de canciones no ocurre al azar. En una entrevista con Variety, la cantante explicó que “al final, sin duda es un trabajo con los demás, pero antes de cada etapa de la gira hago una pequeña lista de reproducción”. Un proceso que comparte con todo su equipo.

Lo demostró en Argentina con De música ligera y Tu misterioso alguien. Incluso Ale Sergi, miembro de Miranda, contó la anécdota: “Nos habíamos llamado para ver si podíamos ir a cantar, pero no podíamos porque teníamos un show muy importante en Chile. Dijimos ‘bueno, nos la perdemos’. Igual le dijimos qué honor, mil disculpas, pero teníamos este compromiso. Y cuando terminamos de tocar en Santiago, Juli me dice que Dua Lipa tocó nuestra canción. No lo podíamos creer”. Un ejemplo del nivel de involucramiento de la artista con los creadores de los temas que interpreta.

Algo similar ocurrió con Mon Laferte, quien expresó su emoción tras escuchar a Dua interpretar Tu falta de querer. “Fue una hermosa sorpresa. Debo confesar: Dua Lipa me invitó a cantar con ella en Chile, pero yo no alcanzaba a ir. Me decía: ‘No puede ser, me estoy perdiendo de cantar con Dua Lipa’”. Aunque la agenda le impidió acompañarla, reconoció que “cantó con mucho sentimiento, se notó que estaba viviendo la canción”.

Esta combinación de temas, los propios de su álbum y los covers de otros artistas, genera gran expectativa entre sus seguidores, que terminan haciéndose siempre la misma pregunta: ¿Qué cantará Dua Lipa hoy?

