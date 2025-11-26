Expreso
Dua Lipa
La cantante británica Dua Lipa, ganadora de tres premios Grammy, anunció este miércoles que durante su gira por México abrirá una taquería en la capital del país.Efe

Dua Lipa abrirá taquería en Ciudad de México durante su gira Radical Optimism Tour

Dua Lipa abrirá una taquería temporal en CDMX durante su gira, con menú y souvenirs inspirados en ella

Dua Lipa no solo llegará a México para cantar. Llegará también para servir —al menos simbólicamente— tacos. La estrella británica, ganadora de tres premios Grammy y una de las artistas más reproducidas del mundo, sorprendió a sus fans al anunciar que abrirá una taquería temporal en pleno corazón de Ciudad de México durante su visita por el Radical Optimism Tour 2025.

La idea, tan inesperada como divertida, nació como un guiño a la cultura mexicana y a la conexión que la artista ha establecido con el público latinoamericano. Su equipo confirmó que el local abrirá del 1 al 5 de diciembre, coincidiendo con los tres conciertos que ofrecerá en el Estadio GNP Seguros.

En un comunicado difundido este miércoles, Dua Lipa adelantó que el lugar tendrá un menú inspirado en ella, música seleccionada por su equipo y recuerdos creados especialmente para esta experiencia efímera. La taquería, ubicada en el centro de la ciudad, atenderá de 12:00 a 00:00, convirtiéndose en el punto de encuentro obligado para quienes quieran vivir un poco más del universo creativo de la cantante.

Dua Lipa
La artista británica emocionó a miles con su versión en español del clásico de Miranda!.Tomada de su Instagram

Su tercer álbum, Radical Optimist, ya rompe récords: debutó en el número uno en doce países y se convirtió en el estreno más exitoso de una artista británica el año pasado. Y ahora, en plena fase latinoamericana de su tour, Dua Lipa apuesta por algo más que conciertos: una experiencia gastronómica y visual para sus fans.

¿Qué tendrá la taquería de Dua Lipa?

La experiencia incluirá:

  • Menú inspirado en Dua Lipa: tacos creados especialmente para este pop-up, con nombres y sabores ligados a la estética y música del tour.

  • Souvenirs exclusivos: artículos coleccionables disponibles solo durante los cuatro días de operación.

  • Fotografías y arte visual: una mini-exposición de imágenes de la artista, pensada para fans y creadores de contenido.

  • Música seleccionada: playlist oficial con canciones del Radical Optimism Tour y éxitos que han marcado su carrera.

  • Ambientación temática: una decoración inspirada en la estética del álbum, llena de color, optimismo y guiños visuales para tomarse fotos.

