Dua Lipa enamoró y sorprendió a Colombia cantando una canción de Shakira

La británica se presentó en Bogotá la noche de este viernes 28 de noviembre. Y cómo lo hizo en otros países, cantó en español

Dua Lipa sigue sorprendiendo en su gira por Latinoamérica cantando en español. Esta vez fue en Colombia, donde se presentó este viernes 28 de noviembre. Ahí volvió a brillar en el estadio El Campín de Bogotá donde sigue con su gira Radical Optimism Tour y una vez más entonó una canción en español.

La británica siguió con su tradición que ha aplicado en otros conciertos de la región y cantó una canción representativa del país donde estaba. En Colombia eligió un tema de Shakira, la cantante de ese país con mayor repercusión a nivel mundial y que también se encuentra de gira.

Con un vestido negro de brillantes, una bufanda de plumas negra también y sola ante el micrófono, Dua Lipa comenzó a cantar Antología. Uno de los grandes hits de la cantante colombiana. Apenas inició todo el estadio comenzó a gritar e inmediatamente a entonar la canción junto a ella.

"Para amarte necesito una razón, no es difícil creer que no existe nada más que este amor", fue parte de lo que cantó en medio del júbilo colombiano. El video se viralizó rápidamente y provocó miles de comentarios en redes. Sobre todo elogiando la canción elegida.

¿Qué otras canciones ha cantado?

Antología se une a las canciones de artistas latinoamericanos que ha tenido el privilegio que Dua Lipa cante uno de sus temas en sus conciertos. En Argentina, la británica entonó 'Música Ligera' de Soda Estéreo y 'Tu Misterioso Alguien' de Miranda!. En Chile cantó 'Tu Falta de Querer' de Mon Laferte.

En Perú cantó 'Cariñito' y eso no es todo, como también pasó por Brasil, ahí cantó en portugués. Nada más que la tradicional 'Magalenha' con Carlinhos Brown. Ahora Lipa seguirá su gira por México donde se presentará el 1, 2 y 5 de diciembre en Ciudad de México. ¿Con qué nos sorprenderá?

