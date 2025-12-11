Festival “Somos comunidad” ofrece 10 días de arte, lectura y teatro para niños

Obras, mediación lectora y talleres abiertos al público se llevarán a cabo hasta el 18 de diciembre al sur de la capital

Las obras y lecturas se enfocan en las infancias. Se llevarán a cabo en el Teatro Marcopamba.

En el sur de Quito se lleva a cabo una nueva edición del Festival Somos Comunidad: Teatro, Lecturas e Infancias, un encuentro cultural que hasta el 18 de diciembre ofrecerá programación gratuita para niñas, niños, familias, escuelas y comunidades. La iniciativa es organizada por el Teatro Marcopamba y la Escuela de Teatro Ojo de Agua, ambos con una larga trayectoria en la formación artística y el trabajo territorial.

Durante este período, el público podrá disfrutar de siete funciones teatrales profesionales pensadas para públicos familiares, además de actividades de mediación lectora y talleres artísticos en espacios comunitarios. La propuesta combina teatro, lectura y juego para fortalecer el vínculo entre las artes escénicas y las infancias, con una agenda que busca acercar la cultura a los barrios del sur de la ciudad.

Educación, salud y asistencia: radiografía del trabajo de la Junta de Beneficencia Leer más

El director del festival, Roberto Sánchez, destaca que esta edición “busca fortalecer el vínculo entre el arte escénico, la lectura y la convivencia comunitaria, celebrando el derecho de las infancias a la cultura”. Según explica, Somos Comunidad nace desde la convicción de que el arte debe estar disponible en todos los territorios, especialmente en aquellos con menos acceso a propuestas culturales permanentes.

Conoce la programación

El Centro Cultural y Teatro Marcopamba, ubicado en Cojitambo Oe7-39 y Balzapamba, será la sede principal del festival. Allí se desarrollarán la mayoría de las funciones y actividades, todas con entrada gratuita pero con cupos limitados por aforo. También se habilitaron espacios para jornadas abiertas que buscan activar el territorio a través del arte, la lectura y la participación familiar.

Las instituciones educativas interesadas en asistir podrán inscribir a su unidad mediante el formulario oficial del festival.

Las funciones se llevarán a cabo en el siguiente horario:

Domingo 14 de diciembre:

Obra: Sueño soñado

Grupo: Corporación Humor y Vida

Funciones:

10:45 – Teatro Marcopamba

11:45 – Teatro Marcopamba

Libros a la calle:

Juegos, cantos, cuentos, taller de escritura creativa, lectura en el espacio público

Desde: 9:00

Calles para el arte:

Expresión y mediación artística, pintura con tiza, paste up, juegos de promoción lectora

Desde: 9:00

Miércoles 17 de diciembre:

Obra: Maitina y el pez

Grupo: Teatro Ojo de Agua

Hora: 10:00

Lugar: Teatro Marcopamba

Jueves 18 de diciembre:

Obra: Maitina y el pez

Grupo: Teatro Ojo de Agua

Hora: 10:00

Lugar: Teatro Marcopamba

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ