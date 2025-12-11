Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

HORA DEL CUENTO PARA (13758993)
Las obras y lecturas se enfocan en las infancias. Se llevarán a cabo en el Teatro Marcopamba.Cortesía

Festival “Somos comunidad” ofrece 10 días de arte, lectura y teatro para niños

Obras, mediación lectora y talleres abiertos al público se llevarán a cabo hasta el 18 de diciembre al sur de la capital

En el sur de Quito se lleva a cabo una nueva edición del Festival Somos Comunidad: Teatro, Lecturas e Infancias, un encuentro cultural que hasta el 18 de diciembre ofrecerá programación gratuita para niñas, niños, familias, escuelas y comunidades. La iniciativa es organizada por el Teatro Marcopamba y la Escuela de Teatro Ojo de Agua, ambos con una larga trayectoria en la formación artística y el trabajo territorial.

RELACIONADAS

Durante este período, el público podrá disfrutar de siete funciones teatrales profesionales pensadas para públicos familiares, además de actividades de mediación lectora y talleres artísticos en espacios comunitarios. La propuesta combina teatro, lectura y juego para fortalecer el vínculo entre las artes escénicas y las infancias, con una agenda que busca acercar la cultura a los barrios del sur de la ciudad.

Niño recibe ayuda

Educación, salud y asistencia: radiografía del trabajo de la Junta de Beneficencia

Leer más

El director del festival, Roberto Sánchez, destaca que esta edición “busca fortalecer el vínculo entre el arte escénico, la lectura y la convivencia comunitaria, celebrando el derecho de las infancias a la cultura”. Según explica, Somos Comunidad nace desde la convicción de que el arte debe estar disponible en todos los territorios, especialmente en aquellos con menos acceso a propuestas culturales permanentes.

Conoce la programación

El Centro Cultural y Teatro Marcopamba, ubicado en Cojitambo Oe7-39 y Balzapamba, será la sede principal del festival. Allí se desarrollarán la mayoría de las funciones y actividades, todas con entrada gratuita pero con cupos limitados por aforo. También se habilitaron espacios para jornadas abiertas que buscan activar el territorio a través del arte, la lectura y la participación familiar.

Las instituciones educativas interesadas en asistir podrán inscribir a su unidad mediante el formulario oficial del festival.

Las funciones se llevarán a cabo en el siguiente horario:

Domingo 14 de diciembre:

Obra: Sueño soñado

Grupo: Corporación Humor y Vida

Funciones:

10:45 – Teatro Marcopamba

11:45 – Teatro Marcopamba

Libros a la calle:

Juegos, cantos, cuentos, taller de escritura creativa, lectura en el espacio público

Desde: 9:00

RELACIONADAS

Calles para el arte:

Expresión y mediación artística, pintura con tiza, paste up, juegos de promoción lectora

Desde: 9:00

Miércoles 17 de diciembre:

Obra: Maitina y el pez

Grupo: Teatro Ojo de Agua

Hora: 10:00

Lugar: Teatro Marcopamba

Jueves 18 de diciembre:

Obra: Maitina y el pez

Grupo: Teatro Ojo de Agua

Hora: 10:00

Lugar: Teatro Marcopamba

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Puede Ecuador evitar pagar a Chevron? Esto es lo que estudia la Procuraduría

  2. Reto del grupo F: Enner Valencia revela cómo vive su última preparación para 2026

  3. Más de 75.000 personas en alerta de evacuación por lluvias en el estado de Washington

  4. Una muestra de cine para celebrar el Día Internacional de la Montaña

  5. Festival “Somos comunidad” ofrece 10 días de arte, lectura y teatro para niños

LO MÁS VISTO

  1. Aquiles Álvarez dijo qué le pidió Correa cuando llegó a la Alcaldía de Guayaquil

  2. IVA adultos mayores: ¿Cuándo pagan la devolución atrasada de 8 meses?

  3. Ministerio de Trabajo evalúa cambiar el visto bueno: qué alcance tendrá esta medida

  4. Noche y madrugada fría en Guayaquil: ¿A qué se debe este descenso de la temperatura?

  5. Aquiles Álvarez pone en duda el futuro del Quinto Puente: “Nunca habrá la obra”

Te recomendamos