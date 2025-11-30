Mariuxi Arpi: 'Matteo In Toyland' el cuento infantil de una madre ecuatoriana

De la rutina de dormir a un libro publicado. Mariuxi Arpi comparte cómo su amor por la lectura la llevó a crear un cuento

Cuando Mariuxi Arpi se convirtió en madre, un propósito se prendió dentro de su cabeza, brindar a su hijo herramientas para desarrollar su neuroplasticidad. Parte de ese proyecto incluyó exponerlo a otros idiomas y promover la lectura desde que era un bebé. Ella comprende que, aunque un niño de dos años parezca distraído o deambule por la habitación, su oído capta la voz de su madre. Esa voz, persistente y cálida, es el primer hilo con el que se teje el amor por las historias.

Esa calma, esa alegría compartida en las rondas de lectura antes de dormir, fue esa iniciativa que años después le dio la valentía de crear y compartir sus propios cuentos. Para su familia era natural tener un libro al lado, ya sea en los viajes familiares por Ecuador, a la playa, a Cuenca, a visitar parientes, siempre llevaban uno al alcance de su mano.

Sin embargo, cuando algún ejemplar se quedaba en casa, Mariuxi inventaba una historia para su hijo Matteo. Una de esas noches, en su habitación, nació ‘Matteo In Toyland’. La historia la acompañó, la resonó en su mente hasta que decidió escribirla. Con el nacimiento de su segundo hijo, Luca, cuando el mayor tenía cinco años, el manuscrito comenzó a tomar forma concreta.

Autopublicación: Un camino de aprendizaje, ilustración y persistencia

El camino hacia la autopublicación fue un proceso de exploración. Mariuxi tenía una idea clara de las ilustraciones que deseaba, imágenes que fueran consistentes con el relato. Decidió intentar dibujarlas ella misma, retomando una pasión que había dejado atrás. Practicar esa habilidad no solo le permitió materializar su visión, sino que también le reportó una gran satisfacción personal.

El siguiente paso fue darle al proyecto la forma de un libro físico. Investigó tamaños, formatos y finalmente optó por un detalle particular: ilustraciones en blanco y negro. Su idea fue invitar a los niños a que se apropiaran de la historia, coloreando las páginas finales y completando así la experiencia con su propia creatividad.

Tras meses de trabajo, el libro vio la luz en Amazon en octubre de 2023. Pero su deseo era que su historia llegara también a los niños de su país. Estudió la posibilidad de distribuirlo localmente en Ecuador e imprimió un lote para ubicarlo en librerías y hacerlo disponible para la venta directa.

Para ella, la parte más gratificante de este viaje ha sido el contacto directo con los niños. Llevó su libro a una escuela relevante en Guayaquil, donde compartió una ronda de lectura con estudiantes desde kínder hasta cuarto grado. Esa interacción le confirmó el poder de la lectura, los niños interrumpen, preguntan, comparten las ideas que surgen en sus mentes. Esa espontaneidad, lejos de ser un problema, es la riqueza del momento. Esa misma dinámica, afirma, se puede replicar en cualquier hogar sin mucha preparación, solo con un libro y la disposición para crear un espacio de conexión.

La Recompensa: La magia de conectar con los pequeños lectores

La historia de ‘Matteo in Toyland’ nace de los intereses de su propio hijo. Mariuxi buscó que él se viera reflejado en el personaje y viviera, a través de la ficción, aventuras vinculadas a lo que le gusta. El juego, ese lenguaje universal de la infancia, es un elemento central. Llevar esa esencia a otros niños requiere sensibilidad. Mariuxi explica que la conexión más importante no es necesariamente con ella como autora, sino con los adultos presentes en ese espacio, ya sean profesores o familiares. La lectura promueve, ante todo, una conexión emocional entre el niño y su cuidador.

Su experiencia se expandió más allá de las aulas. En la Feria Internacional del Libro en Guayaquil, aprendió a adaptarse a dinámicas diferentes. En una tarima, con un público diverso, el desafío fue mayor. Esas vivencias la llevaron a reflexionar y a innovar. Este año, con la idea de inspirar a niños un poco más grandes, desarrolló un taller donde los pequeños crearon sus propios cuentos. El mensaje fue poderoso: no es necesario ser adulto para escribir y publicar una historia. El taller fue una vivencia grupal que priorizó el disfrute por encima de la perfección, enseñándoles que incluso el temido “bloqueo del escritor” es parte del proceso.

Este reencuentro con la creación artística también significó una reconexión con su niñez. Mariuxi recuerda con cariño las horas que pasaba dibujando en el estudio de su tía arquitecta, coloreando libros y sumergida en un mundo de colores. Con el tiempo, esa conexión se debilitó, pero el proceso de crear su libro le permitió recuperarla.

La lectura en casa con sus hijos es un ritual en evolución. Con Matteo, ahora en el proceso de aprender a leer y escribir, la dinámica cambió. Pasó por una etapa de resistencia a la lectura propia, que Mariuxi manejó con paciencia, sin forzarlo. Recientemente, fue testigo de un momento mágico: Matteo empezó a leer su libro por sí mismo. Ella aún lo acompaña, saborea ese tiempo compartido antes de que él dé el paso definitivo hacia la lectura independiente. Con Luca, de dos años y medio, la estrategia es diferente. La interacción se basa en señalar objetos en las ilustraciones, nombrar colores y contar, permitiéndole participar y producir sus primeras palabras.

Aunque su acercamiento a la literatura infantil tiene una base empírica, Mariuxi investiga constantemente para enriquecer su práctica. Recientemente empezó a buscar conexiones con otras profesionales, como la escritora y profesora Andrea Rivadeneira, quien escribe sobre ansiedad infantil. Mariuxi valora estas colaboraciones, pues cree que entre quienes crean contenido para niños se puede generar una fuerza positiva. En un mercado con una oferta vasta y desigual, ella destaca la importancia de seleccionar con cuidado lo que los niños consumen, ya sea en literatura o música, buscando siempre propuestas con una intención genuina de enriquecerlos.

Un paso hacia adelante

Respecto al futuro, Mariuxi tiene dos focos. Por un lado, desea seguir compartiendo ‘Matteo in Toyland’, busca generar una acogida más profunda con los niños y sus familias en cada lectura. Por otro lado, ya tiene un borrador de su segundo libro, actualmente en etapa de edición, pronto para pasar a la fase de ilustración. Será nuevamente una historia para niños, que aborda una transición importante en sus vidas, inspirada en una experiencia personal.

Sus ejemplos a seguir

Como referentes, Mariuxi admira a autores como Dr. Seuss, cuyos libros conservan una practicidad y un humor atemporal para los más pequeños. A nivel local, destaca el trabajo de la escritora ecuatoriana María Fernanda Heredia, en cuyo estilo percibe una cualidad especial: la impresión de que cada trabajo está hecho con amor.

Mariuxi Arpi desea que su historia sea como un ejemplo de que es posible encontrar un cuento infantil escrito por una mamá ecuatoriana, accesible para las familias dentro y fuera del país. Su libro es, en esencia, una invitación. Una alternativa a los juguetes, una propuesta para regalar experiencias. Es la posibilidad de acurrucarse con un hijo y compartir una historia que permita crear, juntos, un recuerdo que el niño guardará para toda la vida.

