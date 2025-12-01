Educación, salud y asistencia: radiografía del trabajo de la Junta de Beneficencia

La Junta de Beneficencia impulsa una campaña nacional para mostrar el impacto real de su obra y sumar más voluntades

“Tu ayuda nos ayuda”, la campaña con la que la Junta de Beneficencia resalta su impacto en todo el país.

La Junta de Beneficencia de Guayaquil presentó la campaña 'Tu ayuda nos ayuda', una iniciativa que busca mostrar el alcance de una obra que supera las fronteras de la ciudad y se extiende a todo el Ecuador. La institución destaca que la solidaridad sigue cambiando historias y que cada aporte fortalece un sistema de apoyo considerado el más amplio del país.

Su labor llega a 2.8 millones de ecuatorianos cada año, con presencia activa en las 24 provincias y 222 cantones. En los últimos cinco años, la entidad incrementó su inversión social en un 353%, lo que permitió ampliar programas de salud, educación, inclusión, deporte y alimentación. Ese crecimiento consolidó a la Junta como un referente nacional en asistencia privada.

Cada donación es una oportunidad para ayudar

La campaña invita a los ciudadanos a contribuir en donaciones.juntadebeneficencia.org.ec, donde cada donación se convierte en una oportunidad para extender la ayuda a más personas. Las cifras no solo muestran gestión, también revelan historias de esperanza como la de Nathalya Tiguero, una niña de dos años de Santa Elena que nació con una cardiopatía y labio leporino. Su madre recuerda momentos de angustia por la dificultad para respirar y alimentarse. Tras una intervención otorgada por la institución, la pequeña se recupera y su familia volvió a mirar el futuro con alivio.

El compromiso de la Junta incluye educación para miles de jóvenes, atención a personas con discapacidad, acciones contra la desnutrición y cuidado de adultos mayores y niños en situación vulnerable. Cada programa refleja un trabajo sostenido que combina profesionalismo, empatía y un profundo amor por el país.

RELACIONADAS Juan Xavier Cordovez es reelecto como director de la Junta de Beneficencia hasta 2027

La Junta de Beneficencia fortalece vidas con cada aporte

El director de la institución, Juan Xavier Cordovez Ortega, resume el sentido de esta misión al señalar que cada vida transformada representa una historia de esperanza. La Junta reafirma su llamado a quienes creen en el poder de la solidaridad, porque cada aporte se convierte en una cirugía, en un plato de comida, en un aula abierta o en una sonrisa recuperada. Con el apoyo ciudadano, la organización podrá seguir expandiendo su ayuda y cambiando vidas en todo el Ecuador.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!