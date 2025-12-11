Mirella Cesa: “La Navidad es el momento perfecto para dar gracias”

Para la cantante ha sido un año de lanzamientos y clave para su crecimiento en el extranjero

Para la cantautora ecuatoriana Mirella Cesa (40), la Navidad es un momento perfecto para dar gracias y celebrar. El 2025 ha sido para ella un año muy productivo, lleno de lanzamientos, como su tema Fe licidad, y de participaciones en importantes galas, entre ellas Billboard Mujeres y los Latin Grammy.

En estas fechas le encanta interpretar villancicos, y lo hace con su proyecto De vuelta al pesebre, un material que reúne siete canciones inéditas y que ella define como un viaje musical por las tradiciones navideñas, cargado de espíritu festivo.

Siempre le ha gustado cantar villancicos.

Siempre me han gustado estas fiestas. La mejor forma de festejarlas es desde mi trinchera: con la música. Esta producción empecé a hacerla antes de que naciera mi hija Amaia, quien ahora tiene dos años. Es decir, hace tres. El disco, que contiene Din Don, Ven, Hoy, Dar, Mejor plan, Tilín Tilín y Ser feliz, captura la esencia de las posadas, de las familias reunidas y del nacimiento del Niño Jesús. Las canciones son de mi autoría. En Ser feliz comparto créditos musicales con el productor Joshua Abudeye. Es el tema de la Fundación Ser Feliz, cuya obra conozco por los niños con cáncer a quienes apoyamos. Me ha tocado incluso ver partir a algunos. Me da muy duro, porque también soy madre.

Pero algo más allá de la Navidad la motiva a cantar esta música.

No sé si es porque cumplo años el 18 de diciembre. Mi mamá (Mirella) siempre me enseñó la importancia de compartir: visitábamos un barrio para entregar juguetes. Le doy gracias a Dios por la madre que he tenido, porque me ayudó a visibilizar estas causas. Si he tenido beneficios en la vida, también debo agradecer de alguna manera. Din Don tiene 16 años. Siempre he cantado villancicos tradicionales como Los peces en el río o Tutaina. He tratado de que los míos tengan ese tinte, esa sonoridad de la infancia, esa nostalgia por recrear esos momentos.

¿Qué es la Navidad para usted?

Es la oportunidad o el momento perfecto para agradecer, abrazar, compartir en familia, regresar a casa y volver a esos recuerdos que, cada vez que miramos hacia atrás, se encienden en el corazón como una vela de luz y amor.

El enfoque real de la Navidad

Lamentablemente se ha perdido el verdadero sentido…

Sí, lastimosamente hoy todo gira en lo comercial. El nacimiento de Jesús es el enfoque real y único de la Navidad. Siempre les digo a mis hijas, sin desmentir leyendas como Papá Noel, que ellos son ayudantes de Jesús. Que trabajan para Él, quien viene al mundo por nosotros y por nosotros muere en la cruz. Ese es el mensaje central del álbum De vuelta al pesebre. De hecho, la portada la diseñó Emma con plastilina cuando tenía cuatro años.

¿Cómo espera disfrutar estas festividades?

Me quedaré en casa, compartiendo con mi esposo (Alejandro), mis hijas (Emma y Amaia), mi mamá y mis hermanos. Son días para festejar desde la gratitud, hacer un recuento y agradecer la oportunidad de estar unidos. La Navidad me quedaré en Guayaquil y el nuevo año lo recibiré en la playa, en la ruta del Sol.

2025 ha sido un año de lanzamientos.

No me quejo. He lanzado tres sencillos. Arranqué el año con Para encajar, y después vinieron Fe licidad y Grietas en la piel. Aunque son canciones alegres, tienen una letra profunda. Para encajar habla de no pretender ser como nadie que no sea yo misma. Fe licidad hace hincapié en las certezas que tenemos aunque no las veamos. Cada día nos levantamos por la fe que tenemos. Cuando estamos deprimidos, solo queremos permanecer en la cama; pero cuando sentimos fe, lo que anhelamos llega, aunque esté lejos o parezca difícil. Siempre existe una oportunidad cuando se tiene buena vibra y actitud. Nadie sabe lo que sucederá. Cuando la música es honesta, tarde o temprano llega a quien debe llegar. En el arte, todo es cuestión de tiempo.

"Hacer lo que amo es la felicidad"

El próximo año tiene previsto lanzar un disco. Juan Pablo Castillo

¿Cuándo es honesta la música, según Mirella Cesa?

Cuando la música que haces no es para complacer a un medio. Muchos creen que desaparecí; me ven en redes sociales y me piden que siga haciendo música. No he parado de moverme, pero tampoco estoy trabajando para hacer canciones que ‘peguen’ en la radio. Sé que las radios a veces no entienden mi concepto: fusionar instrumentos tradicionales con pop contemporáneo. No me afano.

Siempre está haciendo música, ¿el 2026 será igual?

El 2026 no será la excepción. En mayo sacaré un disco, creo que con más de siete canciones. Previamente, en enero, presentaré un bolero que se llamará Ceviche de maní. Las únicas canciones que no son mías y que he interpretado durante mi carrera son Manantial de caricias y Eclipse. Esta última es de Daniel Ugalde, quien fue mi mánager.

Hablando de felicidad, ¿qué la hace feliz?

Mis hijas, hacer lo que amo, compartir con la gente que quiero, tener la dicha de llamar a mi equipo “mi familia” y caminar en paz.

Pocas veces deja ver a sus hijas…

Tengo mis razones. Me da miedo. Una vez entré a un perfil que tenía 60 fotos de ellas; no sabía si era un seguidor ni cuáles eran sus intenciones. Han salido en portadas, sí, pero ahora hay que proteger a los niños. El abuso es real. Cuando aparecen, prefiero que sea de perfil. Todos saben que soy madre, no las escondo, son parte de mi vida, pero no tienen nada que ver con mi profesión, que está vinculada a mis redes sociales. A su papá tampoco le agrada. Hay que respetar.

Aparte de los regalos comunes que se dan en estas fiestas, ¿qué daría?

La chaqueta que uso en esta producción fotográfica es una prenda masculina, pero tiene un detalle: un bordado hecho por Pepa González con las fechas de nacimiento de mi esposo y mis hijas, y sus manos. Esconderé esta entrevista para que no se entere; yo misma me eché la soga al cuello (risas). La clave de 16 años de matrimonio es que cada quien tiene su espacio, nadie persigue a nadie y existe respeto mutuo.

No solo ha sido un año de lanzamientos, también ha asistido a galas que le han permitido proyectarse en el extranjero.

Ha sido un año importante para la internacionalización de mi carrera. Logré conseguir un equipo en Estados Unidos y Colombia. Ellos han presentado mi proyecto musical. Fuimos a los Latin Grammy, a los Billboard Mujeres, un especial que le organizaron a Olga Tañón y a los premios Heat. En 2026 lo más importante es el lanzamiento de mi disco, porque es nuestra bandera. He escrito mucho; se viene una canción futbolera por la Copa del Mundo. Anhelo presentarla a la Federación Ecuatoriana para que suene en el país y en el exterior. La visa que tengo me permite trabajar en Estados Unidos.

Su colega Brenda será quien represente al país en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile.

Súper chévere. Tiene un concepto sólido, una voz hermosa y muchos años de trabajo. Competirá en la categoría folclórica. Bendito sea Dios que cada año va alguien.

