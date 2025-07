¿Quién decide el futuro de la Plaza de Toros? La controversia que divide a Quito

Después de más de 60 años, la emblemática Plaza de Toros de Quito, ubicada en el sector Jipijapa, dejará de existir. El icónico recinto ubicado al norte de la ciudad fue escenario de corridas de toros y otros espectáculos, será demolido para dar paso a un nuevo proyecto inmobiliario privado. Así lo confirmó Alexander Lafebre, gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda (EPMHV).

¿Cómo empezó la polémica?

Aunque el anuncio no proviene directamente del Municipio de Quito, sí ha generado una ola de reacciones políticas y sociales, divididas entre quienes defienden la memoria histórica del lugar y quienes sostienen que, al tratarse de un predio privado sin protección patrimonial, la decisión está en manos de sus propietarios.

De acuerdo con Lafebre, los planes contemplan la edificación de una plaza más pequeña para espectáculos, así como varios desarrollos inmobiliarios dentro del marco del proyecto Quitopía, impulsado por el Municipio. Sin embargo, desde la Alcaldía se aclaró que el Cabildo no interviene en decisiones sobre terrenos privados, y que las declaraciones del funcionario se referían únicamente a las Unidades de Actuación Urbanística (UAU), una figura que permite la planificación de proyectos urbanos en zonas previamente delimitadas, como esta.

¿Es patrimonial o no la Plaza de Toros?

La noticia provocó distintas reacciones entre los concejales de Quito. Michael Aulestia, presidente de la Comisión de Áreas Históricas, manifestó en su cuenta de X (antes Twitter) que buscará proteger la memoria urbana de los espacios capitalinos. “Si algo me corresponde hacer desde la Comisión, será proteger la memoria histórica y paisajista de los bienes que han sido trascendentales en el desarrollo de esta ciudad. Hoy sesionaremos y solicitaré al Instituto Metropolitano de Patrimonio un informe sobre si existe alguna protección sobre este inmueble”.

#Quito| Sobre la Plaza de Toros: Si algo me corresponde hacer, desde la comisión de Áreas Históricas del @ConcejoQuito, será proteger la memoria histórica y paisajista de los bienes que han sido trascendentales en el desarrollo de esta Ciudad.

Hoy, sesionaremos en la Comisión y… pic.twitter.com/zNwYJK65TX — Michael Aulestia 🇪🇨 (@mikeaulestia) July 23, 2025

No obstante, otros ediles como Bernardo Abad señalaron que la Plaza de Toros de Quito no cuenta con ninguna declaratoria de patrimonio cultural. “Es un predio privado y no tiene protección patrimonial porque fue construido después de 1941”, explicó. De acuerdo con la normativa, solo las edificaciones anteriores a ese año adquieren automáticamente el carácter de bienes patrimoniales, a menos que se les otorgue esa categoría mediante un proceso formal, el cual no se dio en este caso.

Además, el concejal indicó que los propietarios cuentan con una licencia urbanística vigente (LMU20) que les permitiría legalmente la demolición del inmueble. Por su parte, Adrián Ibarra, también miembro del Concejo, sostuvo que la decisión es completamente privada. “El Municipio no tiene nada que ver. Es un predio de propiedad de un gran grupo empresarial del país. Si deciden remodelar o desarrollar, pueden hacerlo. No hay ningún trámite ni ingreso en curso; es una decisión exclusiva de los dueños”.

