En Quito, se analiza compensar a quienes ayudaron con agua en la crisis

Luego de dos semanas sin acceso al agua potable, los moradores de más de 200 barrios del sur de Quito finalmente volverán a tener el servicio.

Te invitamos a leer: Agua en Quito: Tras 14 días, la planta de El Troje se volvió a llenar

Desde la tarde de este 23 de julio de 2025, el alcalde Pabel Muñoz anunció que el servicio empezará a restablecerse paulatinamente en las seis parroquias afectadas, luego de que se abrieran las compuertas del sistema Mica Quito-Sur la madrugada de hoy.

Emergencia por agua en Quito deja 50 alertas por enfermedades gastrointestinales Leer más

Con la reapertura del sistema, se inició el proceso de llenado de la planta de tratamiento de El Troje, un paso clave para devolver el servicio a cerca de 400.000 personas.

Aunque el agua comenzará a llegar desde esta tarde, el alcalde aclaró que la normalización completa tomará hasta 48 horas, ya que las tuberías deben llenarse completamente, comenzando por los barrios ubicados en las partes más bajas y luego en los sectores altos.

Muñoz llegó la mañana de este 23 de julio a la planta de El Troje, donde saludó con abrazos al equipo de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), como gesto de reconocimiento por el trabajo realizado durante la emergencia.

Se analiza una compensación

El alcalde también se refirió a las posibles medidas de compensación tras la emergencia. Aunque señaló que los hogares que no recibieron el líquido no tendrán cobros porque durante 14 días no hubo consumo, también reconoció que en muchos casos los vecinos de barrios con servicio compartieron el recurso con quienes no lo tenían, lo que pudo elevar el costo de la factura.

Por ello, anunció que se está evaluando qué tipo de beneficio económico podría aplicarse para estos ciudadanos solidarios.

“Vamos a analizar qué alivio económico podemos darles a quienes, pese a la crisis, compartieron el agua con sus vecinos”, afirmó Muñoz.

Muñoz también recalcó que el servicio de tanqueros y otras fuentes alterntivas de abastecimiento se mantandrán hasta que la totalidad de los barrios afectados tengan el líquido vital.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!