Jornada violenta en Guatemala: Pandillas amotinan cárceles y atentan contra diputado

Guatemala retoma el control de cárceles en medio de su enfrentamiento con las pandillas

Integrantes de las Fuerzas Armadas custodian los alrededores del Centro de Detención Preventivo de la zona 18 este 12 de agosto de 2025, en Ciudad de Guatemala (Guatemala).

Las autoridades de Guatemala informaron de que la mañana del martes 12 de agosto de 2025, un grupo de pandilleros de las maras más grandes del país se amotinaron en dos cárceles de la capital mientras que, en otro hecho diferente, un presunto sicario atacó sin éxito a un diputado opositor, muriendo su guardaespaldas.

"Acabo de hablar con el diputado Juan Ramón Rivas, quien fue víctima de un ataque hoy en la mañana, en el cual murió un integrante de su seguridad. Le expresé mis condolencias y solidaridad", escribió en redes sociales el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Y agregó: "Hoy Guatemala está atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su poder diezmado por acciones del Gobierno. A la población y a ellos mismos: sepan que no nos vamos a detener, la seguridad de nuestra gente es la prioridad".

Finalmente, el Gobierno informó que retomó este miércoles el control de dos cárceles donde guardias habían sido tomados como rehenes, en medio de la escalada de enfrentamientos con pandillas que han tomado represalias por el traslado de sus líderes a prisiones de máxima seguridad.

La Policía Nacional Civil y el ministerio de Gobernación (Interior) confirmaron que 11 guardias del Sistema Penitenciario fueron liberados después de ser tomados como rehenes por reos de dos prisiones: la cárcel de Fraijanes 2 y el Centro Preventivo zona 18.

De acuerdo a las autoridades, los guardias estaban secuestrados desde el martes por pandilleros, lo que provocó que fuerzas especiales de la policía los rescataran y sometieron a cinco reos identificados como responsables del motín, además de decomisar tres fusiles y dos pistolas.

Un tribunal de Guatemala ordena investigar al expresidente Jimmy Morales por su posible implicación en en la muerte de 41 niñas en un hogar estatal en 2017.https://t.co/4kD1RJXAAu — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 12, 2025

Atacan a un diputado, muere su guardaespaldas

El diputado Juan Ramón Rivas fue atacado por presuntos sicarios en una motocicleta, en una acción en la que murió el guardaespaldas del parlamentario, según la información oficial.

"El Presidente Nery Ramos y Ramos, integrantes de Junta Directiva y diputados lamentan el sensible fallecimiento de Walter Timoteo Esquivel, trabajador del Organismo Legislativo, asignado al diputado Juan Ramón Rivas, representante de Izabal", escribió el Congreso de Guatemala en sus redes sociales.

De igual modo, las autoridades de Guatemala han informado de otros ataques durante la mañana de este martes en la capital de ese país, con algunos heridos por armas de fuego.

Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, sumaron 22.765,1 millones de dólares en el primer semestre de 2025.https://t.co/8ZPYDpXNn7 — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 12, 2025

El motín en la cárcel

Por otro lado, grupos de pandilleros, presuntamente del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, se amotinaron durante esta mañana en al menos dos cárceles situadas en la periferia de Ciudad de Guatemala, reteniendo a varios guardias de seguridad. Hasta el momento el motín ha dejado al menos dos heridos por bala.

El fuego no cede: Incendios siguen azotando el sur de Europa Leer más

"Hoy, las pandillas han dado un paso más en su desesperación. Coordinaron motines en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18 y en Fraijanes 2. Exigen al Estado de Guatemala que sus máximos líderes regresen de Renovación 1 a las cárceles donde antes ejercían su poder criminal", informó el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez.

RELACIONADAS Un millonario y un expresidente compiten por desplazar a la izquierda en Bolivia

El líder de la cartera de Gobernación explicó que los pandilleros "retienen con violencia a valientes guardias del Sistema Penitenciario que se negaron ante sus amenazas" y les "dejó claro" que "el Estado de Guatemala no se doblegará ante ustedes".

El pasado 31 de julio, al menos 10 de los principales líderes de Barrio 18 y Mara Salvatrucha, las dos pandillas que operan en Guatemala, fueron trasladados a una prisión de alta seguridad donde quedaron aislados, a raíz del asesinato de siete personas en una funeraria días antes. EFE

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!