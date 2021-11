En las últimas semanas, los residentes de vía a la costa han hecho públicas sus quejas frente a la falta de obras y proyectos prometidos inconclusos o a medias que se han ejecutado en el lugar. La falta de áreas verdes, pasos peatonales, las continuas detonaciones en las canteras, han obligado a que los residentes alcen su voz y multipliquen sus reclamos, a la espera de que la autoridad y los concejales los escuchen. EXPRESO dialoga con Guillermo Ayala, líder comunitario y expresidente de la Federación de Urbanizaciones de Vía a la Costa, sobre esa desatención que critica y, advierte, no permite ni explotar, ni proteger y “menos aún dar a conocer” los recursos naturales que tiene el sector y que podrían hacer de la arteria una zona más amigable.

Los reclamos frente a las necesidades de la comunidad de esta zona parecían haber cesado durante casi un año. Ahora, a diario hay quejas. ¿Por qué otra vez han tomado fuerza?

Porque no hay cambios y las promesas no se cumplen. Es un tema ya trillado, pero que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Municipio no trabajen de la mano, más allá de las competencias que defienden, nos tiene en el limbo, en la nada. Desde la Perimetral hasta el peaje vivimos en el abandono, el MTOP nos tiene en el abandono. Nos hemos cansado ya de pedir y pedir, de insistir a diario. ¿Por qué hay que hacerlo? Si basta con ver cómo está la zona para que actúen. Lo mismo aplica para el Municipio y la Comisión de Tránsito del Ecuador, cuya acción resulta insuficiente para la cantidad de infracciones que se cometen en el entorno.

¿Se refiere a conducir a velocidades no permitidas? El reclamo no es nuevo...

Sí, a eso y mucho más. Acá los trabajadores de delivery circulan sobre las aceras y en contravía, y los tráilers se estacionan hasta en los carriles de servicio, en las vías de aproximación. Es caótico y nadie hace nada. Es tan caótico como el mismo tránsito, que nunca se va.

Pero al que se han acostumbrado a vivir...

Pero porque nos toca. La vía alterna de acceso no puede esperar más, no existe justificativo alguno para aplazar más la obra. La Autoridad Aeroportuaria, si bien construirá el nuevo aeropuerto en algunos años o décadas, sigue trabajando en el sector de Chongón y ha mejorado el sitio, en buena hora. Pero así como se prepara desde ya el terreno, debe prepararse este. El Municipio promueve además la construcción de la nueva ciudad. ¿Entonces qué? ¿Se construirá la vía cuando no quepa un carro más? ¿Qué espera la autoridad? ¿Que colapsemos? ¿Que demoremos dos horas en llegar a Ceibos? Por favor...

Ni la Alcaldía, ni la Asamblea, ni los ministros toman en cuenta los problemas de esta zona en desarrollo.



Ayala inició sus estudios en la Escuela Superior Naval del Ecuador y los concluyó en la Escuela Naval Militar de Argentina. Se retiró con el grado de capitán de navío. Como residente, reclama atención a las autoridades y denuncia el abandono de la zona. Freddy Rodriguez

Esto es lo qué pasó todos los días a cada minutos ruidos , cenizas , explosiones por parte de estas canteras de vía a la costa. Nadie dice que no trabajen solo trasladasen más lejos @Vialacostagye @ViaLaCostaUnida @Urb_ViaLaCosta @CynthiaViteri6 pic.twitter.com/hXbCA3yflx — Sara Castro!* (@sarayolandis) November 24, 2021

Sobre las propuestas, se sabe que hay tres y que hay críticas también respecto a algunas de ellas porque podrían afectar el cerro...

Así es, estamos conscientes de ello, pero la obra es necesaria. Hay estudios y hay que escoger la que menos afecte el área protegida. La que plantea pasar por la Politécnica y hacer un túnel en el cerro para salir frente o atrás de un supermercado, desde mi punto de vista, es la que menos problema y daños generaría. En el mundo hay obras estupendas de este tipo, que permiten construir túneles de este tipo que preservan, de forma paralela, la vida animal. Aquí dinamitan a diario las canteras. ¿De qué protección entonces están hablando? Antes, hagan algo que solucione los dos problemas a la vez. Hay que poner un poquito de cabeza y amor a la solución de los problemas que nos agobian. No sé cuál es el problema de trabajar en conjunto, sí ya se lo ha logrado en Samborondón y Daule.

Lo dice al referirse a los puentes que unen a ambos cantones...

Sí, pero también al estado en el que se encuentran ambos cantones. Los Municipios hacen la ciclovía y los pasos peatonales, aun cuando la competencia es del MTOP, pero en vía a la costa eso no pasa. Acá no hay interés por nuestros problemas, el juego de las competencias ya debe acabar. Hasta nuestros árboles, por la misma razón, han muerto. Ahora el Cabildo ha empezado a reforestar... y aunque tarde, me alegra tanto que lo hagan. Lamentablemente solo en ese punto han reaccionado, porque con las canteras no ha pasado nada.

Estamos igual que el primer día de lucha. Las promesas no se han cumplido, ni se aprovechan nuestros recursos.

La clausura del pasado, entonces, ha servido prácticamente de poco.

Así es, las detonaciones no paran, las casas siguen temblando y cuarteándose y el polvo lo seguimos aspirando. Uno de los cerros afectados es el Bototillo, que se llama así precisamente porque en él había cientos de estas especies y ahora no hay más que tres. Tres bototillos. Por ello, con todo este escenario encima, puedo decir que no nos sentimos representados por nadie: ni por la Alcaldía, ni por sus concejales, ni por el Ministerio de Ambiente o la Asamblea. Y es una pena porque en vía a la costa se puede hasta hacer parapente, caminatas, senderismo, tenemos manglar. Tenemos espacios para aprovecharlos, para que la gente venga, los cuide y sobre todo los ame. Pero si nadie mira hacia acá, si no valora esas áreas, seremos una arteria más.

Ahora, tras mucho tiempo, veo con agrado la arborización masiva que en el sector van hacer este fin de semana. Eso debería replicarse, ser permanente. Ahora en la zona, la empresa privada está ayudando a ello y me alegra. Me hubiese gustado en mi gestión comprometer a la empresa privada a que trabaje en ello, en obras de este tipo y reciclaje, por ejemplo.

Desde que sus funciones terminaron, en marzo pasado, la Federación no ha elegido presidente. ¿Cuándo lo hará?

Hay un problema: hay dificultades para asumir el cargo por las amenazas que se reciben. Por reclamar sobre estas falencias, recibí una y otra y otra amenaza. Por eso la traba ahora.

¿Y qué pasará entonces? ¿Quién será la voz de este sector?

Habrá líder, pero por ahora, al menos en lo personal, desde mi trinchera, al igual que muchos otros residentes y dirigentes, estamos peleando y haciéndonos escuchar. Ahora lo que resta es que las autoridades se hagan presentes, hablen y cumplan. No queremos palabras y promesas, urgen las acciones y las ganas. Incluso los estudios a la mayoría de proyectos ya están hechos, como lo han informado.