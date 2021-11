Guayaquil: Los incendios forestales ponen al desnudo la irresponsabilidad

Fuego y caos. Corrían días de octubre cuando ocurrió un incendio forestal en el kilómetro 11,5 de la vía a la costa que quemó cinco hectáreas de bosque. Los residentes sintieron un pánico duplicado: por allí pasa el gasoducto y poliducto y temían una gran explosión.

“En ese momento recordé el incendió que ocurrió en 1976 cuando explotó Shell en el sur de la ciudad. Pensé que podía pasar lo mismo. Por eso queremos que las autoridades realicen mantenimientos constantes, sentimos que vivimos sobre una bomba de tiempo por los tubos que hay y los frecuentes incendios en la zona sur del Cerro Blanco”, relató a Diario EXPRESO Gilberto Pino, residente de la urbanización Torres del Salado.

No pasaron muchas semanas cuando en otro sector de la urbe, en este caso en el kilómetro 23 de la vía a Daule ocurrió otro incendio forestal. Aquí se quemaron 10 hectáreas del bosque Bosqueira. ¿Qué está provocando estos incendios? “El común denominador que encontramos en estos siniestros son llantas, plásticos y vidrio. No nos corresponde investigar la causa, pero cuando vamos a apagar las llamas hemos encontrado la basura que le mencioné y obvio que en estos casos la hipótesis que es un fuego provocado por el ser humano”, dijo Gustavo González, comandante de la Compañía 54 de bomberos forestales, encargado de la División Técnica Forestal y Ambiental.

González explicó que en el caso de la vía a la costa no hay peligro de que los tubos exploten, porque no hay árboles donde están ubicados; entonces no hay raíces que puedan introducir el calor de las llamas a una profundidad de más de un metro donde están los conductos. Además tienen una protección especial, para evitar que ocurra lo que los ciudadanos temen.

Decenas de hectáreas de bosques protegidos como Papagayo, Bosqueira y Cerro Blanco son quemadas por la irresponsabilidad de encender llantas o fogatas.. Freddy Rodríguez / EXPRESO

El experto mostró todos los equipos que tienen para enfrentar los incendios forestales. No había ninguna llamada de auxilio, pero se invitó al equipo para que vean cómo funcionan las herramientas. Al ir por la avenida 64 NO de la cooperativa Janeth Toral se vio humo. Al llegar al lugar, era una llanta que la estaban quemando. Tras apagar ese fuego, apareció un señor que retiró el metal que había quedado del neumático. En ese momento pasaron algunos moradores y sin querer identificarse señalaron que quienes queman llantas lo hacen para vender el metal y tener cómo comprar el vicio.

¡Qué susto que vivimos cada vez que hay un incendio donde pasa el gasoducto! Deben poner cámaras, para que vean cuando alguien enciende llantas o basura.

Jorge Ramírez, residente de la vía a la costa, en Torres del Salado

Tras el comentario señalaron otro punto donde había otra llanta envuelta en llamas. Uno de los habitantes señaló: “Esta es una dura realidad, el vicio de la droga está atentando también contra el medio ambiente”.

Otra de las causas de los incendios forestales es porque faltan acciones de prevención de parte de las autoridades como del Municipio de Guayaquil y la Policía Ambiental, destacó el ingeniero Xavier Salgado, especialista en agroecología de desarrollo sostenible, quien está participando junto a otros voluntarios a recorrer Bosqueira, para rescatar especies heridas por el último flagelo que ocurrió.

Hay que evitar que personas que sacan provecho económico de la basura quemen llantas, para sacar el metal y venderlo, porque no siempre apagan bien las llamas.

Gustavo González, encargado de la División Técnica Forestal

Este Diario consultó al Cabildo sobre las acciones que está llevando para evitar que los incendios forestales acaben con los pocos ‘pulmones’ que tiene la ciudad mediante los árboles que hay en estos bosques. Pero no hubo respuestas hasta el cierre de esta edición.

Las fogatas son otras de las causas de incendios forestales. Salgado señaló que se debe hacer una campaña de dónde no se debe hacer fogatas, “no en los bosques secos, porque hay un alto riesgo que eso termine en un incendio forestal”.

Los bosques no se mantienen solos. Hay que cortar la maleza, limpiar la basura y evitar quemar llantas o cables, para evitar los incendios forestales.

Xavier Salgado, especialista en agroecología y desarrollo sostenib

Según las cifras de los bomberos de Guayaquil, este año ha habido menos casos de incendios forestales. Hasta el 14 de noviembre, van 64 y el año pasado fueron 200; pero los de ahora han sido de mayor relevancia por ser en bosques protegidos y con ello se ha perdido los trabajos de reforestación que se han realizado en estos lugares, manifestó González.

Dos aves destacan en el paisaje que luce negro por el incendio forestal en el Cerro Blanco, que fue en octubre. Freddy Rodríguez / EXPRESO

Pero, otra causa por la que queman la vegetación es para ganarle terreno a la naturaleza, y fomentar invasiones. “En el bosque Papagayo los fuegos son todas las semanas, las invasiones nos están ganando la batalla y estamos haciendo un análisis de cuánto terreno han perdido los bosques protegidos por esta causa”, dijo González.

Herramientas En la urbe hay 35 camiones para apagar incendios forestales, además hay drones y tecnología que ayuda a enfrentar estos sucesos.

Antes de que el equipo periodístico se retire de la cooperativa Janeth Toral, a lo lejos se vio una nueva columna de humo y los bomberos se dirigieron al sitio, exclamando que este año han atendido 1.543 sucesos por basura y maleza quemada, que por llegar a tiempo no se han transformado en un incendio forestal con resultados nefastos.