La imagen que acompaña esta nota es una de las más habituales en el sector de vía a la costa. Camiones que transportan piedras u otros materiales con la tolda mal colocada o inexistente, han sido los causantes de una serie de incidentes y gastos imprevistos, según denuncia la ciudadanía.

La falta de control por parte de los agentes de la ATM, se queja Josué Merlano, residente de Los Ángeles, ha generado que, en el caso de los camiones, el material que transporten brinquen sobre el parabrisas de los autos, generando fisuras o rompiéndolos. "Son dos veces solo este año que ha debido de cambiar mi parabrisas porque una piedrecilla ha caído sobre mi vehículo a toda velocidad. Eso no debe pasar nunca. Sin embargo, a diario y todo el día, es posible ver a este tipo de transporte desplazándose sin ni una medida de seguridad", sentenció.

Roberto Ocaña, quien habita en el mismo sector, asegura haber sido testigo del mismo problema y suma más: se aparcan en cualquier sitios, incluso en la ruta de la ciclovía. Lo hacen cerca de las entradas de las urbanizaciones, dando luz verde a los atascos, de por sí interminables en este arteria, manifestó.

Ocaña, quien como muchos ha hecho públicas sus quejas en redes sociales como Twitter y Facebook, hace un llamado a que los agentes emitan sanciones como se debe. "¿Por qué no sancionan, pero una y otra vez hasta que el bolsillo les duela. Aquí no hay orden. No sé a qué le temen. No sé si hay poco personal o es simplemente vagancia. Pero sea lo que sea, basta. Vía a la costa ha sido por siempre tierra de nadie, pero esto ya debe parar...".

En las páginas de Twitter, Urbanización vía a la costa y Testigo 2020, son comunes este tipo de reclamos que, en su mayoría, van acompañados de imágenes o videos de las imprudencias. s

"¿Ahora entienden porque el tráfico no fluye en vía a la costa? ,Los camiones van por dónde les da la gana. ATM, su ayuda a controlar. El carril para que estos vehículos vayan por el lado derecho", se lee en uno de los post colocados.

Samira Yánez, quien habita en Bosques de la Costa, corrobora la información y pone sobre la mesa también la falta de seguridad que hay por parte de los tráileres. "No están seguros como deberían, además siempre 'vuelan'. Por eso se viran y hay tantos accidentes y accidentados. Ojo, que esto pasa también en la Perimetral, pero nadie hace nada, pese a que se han reportado incluso víctimas mortales, como pasó ya el año pasado con una familia completa. Es lamentable", argumentó.